https://ria.ru/20250516/ukraina-2017484995.html

Киев раньше уже саботировал мирные инициативы, заявили в посольстве России

Киев раньше уже саботировал мирные инициативы, заявили в посольстве России - РИА Новости, 16.05.2025

Киев раньше уже саботировал мирные инициативы, заявили в посольстве России

Украина неоднократно саботировала выдвигаемые Россией мирные инициативы, и слова об отсутствии "субстантивной реакции" Москвы на призывы к прекращению огня не... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T19:35:00+03:00

2025-05-16T19:35:00+03:00

2025-05-16T19:45:00+03:00

россия

в мире

сша

киев

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украина неоднократно саботировала выдвигаемые Россией мирные инициативы, и слова об отсутствии "субстантивной реакции" Москвы на призывы к прекращению огня не выдерживают критики, говорится в комментарии посольства России в Лондоне, поступившем РИА Новости.В четверг на Дауниг-стрит заявили, что Россия "не смогла по существу отреагировать на призывы США к полному, безоговорочному 30-дневному прекращению огня и подлинным мирным переговорам"."Не выдерживают критики слова об отсутствии "субстантивной реакции" Москвы на призывы к прекращению огня. Именно украинская сторона неоднократно саботировала выдвигаемые Россией конкретные мирные инициативы. Киевский режим демонстративно нарушал 30-дневный (с 18 марта по 17 апреля) мораторий на удары по энергетическим объектам, который был введён в соответствии с договорённостями Президентов России и США. Не соблюдались и инициированные Россией перемирия – на Пасху и День Победы", - говорится в комментарии посольства.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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россия, в мире, сша, киев, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025