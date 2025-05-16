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Киев раньше уже саботировал мирные инициативы, заявили в посольстве России - РИА Новости, 16.05.2025
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19:35 16.05.2025 (обновлено: 19:45 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/ukraina-2017484995.html
Киев раньше уже саботировал мирные инициативы, заявили в посольстве России
Киев раньше уже саботировал мирные инициативы, заявили в посольстве России - РИА Новости, 16.05.2025
Киев раньше уже саботировал мирные инициативы, заявили в посольстве России
Украина неоднократно саботировала выдвигаемые Россией мирные инициативы, и слова об отсутствии "субстантивной реакции" Москвы на призывы к прекращению огня не... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:35:00+03:00
2025-05-16T19:45:00+03:00
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в мире
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киев
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украина неоднократно саботировала выдвигаемые Россией мирные инициативы, и слова об отсутствии "субстантивной реакции" Москвы на призывы к прекращению огня не выдерживают критики, говорится в комментарии посольства России в Лондоне, поступившем РИА Новости.В четверг на Дауниг-стрит заявили, что Россия "не смогла по существу отреагировать на призывы США к полному, безоговорочному 30-дневному прекращению огня и подлинным мирным переговорам"."Не выдерживают критики слова об отсутствии "субстантивной реакции" Москвы на призывы к прекращению огня. Именно украинская сторона неоднократно саботировала выдвигаемые Россией конкретные мирные инициативы. Киевский режим демонстративно нарушал 30-дневный (с 18 марта по 17 апреля) мораторий на удары по энергетическим объектам, который был введён в соответствии с договорённостями Президентов России и США. Не соблюдались и инициированные Россией перемирия – на Пасху и День Победы", - говорится в комментарии посольства.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, в мире, сша, киев, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, В мире, США, Киев, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Киев раньше уже саботировал мирные инициативы, заявили в посольстве России

Посольстве России: Киев уже саботировал мирные инициативы Москвы

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украина неоднократно саботировала выдвигаемые Россией мирные инициативы, и слова об отсутствии "субстантивной реакции" Москвы на призывы к прекращению огня не выдерживают критики, говорится в комментарии посольства России в Лондоне, поступившем РИА Новости.
В четверг на Дауниг-стрит заявили, что Россия "не смогла по существу отреагировать на призывы США к полному, безоговорочному 30-дневному прекращению огня и подлинным мирным переговорам".
"Не выдерживают критики слова об отсутствии "субстантивной реакции" Москвы на призывы к прекращению огня. Именно украинская сторона неоднократно саботировала выдвигаемые Россией конкретные мирные инициативы. Киевский режим демонстративно нарушал 30-дневный (с 18 марта по 17 апреля) мораторий на удары по энергетическим объектам, который был введён в соответствии с договорённостями Президентов России и США. Не соблюдались и инициированные Россией перемирия – на Пасху и День Победы", - говорится в комментарии посольства.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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РоссияВ миреСШАКиевПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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