https://ria.ru/20250516/ukraina-2017383110.html

Киев вышел из договора с Москвой о взаимопомощи в таможенных делах

Киев вышел из договора с Москвой о взаимопомощи в таможенных делах - РИА Новости, 16.05.2025

Киев вышел из договора с Москвой о взаимопомощи в таможенных делах

Украина вышла из правительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщил в пятницу представитель украинского кабмина РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:55:00+03:00

2025-05-16T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Украина вышла из правительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщил в пятницу представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. По словам Мельничука, указанное соглашение было подписано в Киеве 24 июня 1993 года.

https://ria.ru/20250418/ukraina-2012097720.html

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в мире, украина, россия, киев, верховная рада украины