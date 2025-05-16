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Киев вышел из договора с Москвой о взаимопомощи в таможенных делах
Киев вышел из договора с Москвой о взаимопомощи в таможенных делах - РИА Новости, 16.05.2025
Киев вышел из договора с Москвой о взаимопомощи в таможенных делах
Украина вышла из правительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщил в пятницу представитель украинского кабмина РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:55:00+03:00
2025-05-16T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Украина вышла из правительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщил в пятницу представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. По словам Мельничука, указанное соглашение было подписано в Киеве 24 июня 1993 года.
https://ria.ru/20250418/ukraina-2012097720.html
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в мире, украина, россия, киев, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Верховная Рада Украины
Киев вышел из договора с Москвой о взаимопомощи в таможенных делах
Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в таможенных делах