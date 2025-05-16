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Переговоры России и Украины в Стамбуле длятся уже час
Переговоры России и Украины в Стамбуле длятся уже час - РИА Новости, 16.05.2025
Переговоры России и Украины в Стамбуле длятся уже час
Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины идут в Стамбуле уже больше часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:40:00+03:00
2025-05-16T14:40:00+03:00
2025-05-16T14:51:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины идут в Стамбуле уже больше часа, передает корреспондент РИА Новости.Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартовала в пятницу, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын.Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника РИА Новости, Фидан не покинул зал с делегациями.Фидан в своей речи ранее отметил, что Анкара искренне верит, что переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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в мире, украина, стамбул, россия, ибрагим калын, хакан фидан, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Стамбул, Россия, Ибрагим Калын, Хакан Фидан, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Переговоры России и Украины в Стамбуле длятся уже час
Первые за три года переговоры России и Украины длятся уже час