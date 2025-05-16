https://ria.ru/20250516/ukraina-2017343724.html

Мединский прибыл на переговоры с Украиной в Стамбуле

Мединский прибыл на переговоры с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

Мединский прибыл на переговоры с Украиной в Стамбуле

Глава делегации России на переговорах с Украиной в Турции Владимир Мединский прибыл на переговоры, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:15:00+03:00

2025-05-16T13:15:00+03:00

2025-05-16T13:20:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

стамбул

владимир мединский

украина

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017178717_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_d379ea5c4cf4f6c11546d14085a991f8.jpg

СТАМБУЛ, 16 мая – РИА Новости. Глава делегации России на переговорах с Украиной в Турции Владимир Мединский прибыл на переговоры, передаёт корреспондент РИА Новости.Машина приехала в офис президента Турции в Стамбуле в районе 13 часов, до Мединского к месту встречи прибыла остальная часть российской делегации.

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017218465.html

стамбул

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, владимир мединский, украина, турция