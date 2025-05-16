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Мединский прибыл на переговоры с Украиной в Стамбуле
Мединский прибыл на переговоры с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Мединский прибыл на переговоры с Украиной в Стамбуле
Глава делегации России на переговорах с Украиной в Турции Владимир Мединский прибыл на переговоры, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:15:00+03:00
2025-05-16T13:15:00+03:00
2025-05-16T13:20:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая – РИА Новости. Глава делегации России на переговорах с Украиной в Турции Владимир Мединский прибыл на переговоры, передаёт корреспондент РИА Новости.Машина приехала в офис президента Турции в Стамбуле в районе 13 часов, до Мединского к месту встречи прибыла остальная часть российской делегации.
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, владимир мединский, украина, турция
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Владимир Мединский, Украина, Турция
Мединский прибыл на переговоры с Украиной в Стамбуле
Глава делегации РФ Мединский прибыл на переговоры с Украиной в Стамбуле