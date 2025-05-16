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Мединский прибыл на переговоры с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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13:15 16.05.2025 (обновлено: 13:20 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/ukraina-2017343724.html
Мединский прибыл на переговоры с Украиной в Стамбуле
Мединский прибыл на переговоры с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Мединский прибыл на переговоры с Украиной в Стамбуле
Глава делегации России на переговорах с Украиной в Турции Владимир Мединский прибыл на переговоры, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:15:00+03:00
2025-05-16T13:20:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
стамбул
владимир мединский
украина
турция
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СТАМБУЛ, 16 мая – РИА Новости. Глава делегации России на переговорах с Украиной в Турции Владимир Мединский прибыл на переговоры, передаёт корреспондент РИА Новости.Машина приехала в офис президента Турции в Стамбуле в районе 13 часов, до Мединского к месту встречи прибыла остальная часть российской делегации.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017218465.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, владимир мединский, украина, турция
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Владимир Мединский, Украина, Турция
Мединский прибыл на переговоры с Украиной в Стамбуле

Глава делегации РФ Мединский прибыл на переговоры с Украиной в Стамбуле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на пресс-конференции в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Владимир Мединский и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на пресс-конференции в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 16 мая – РИА Новости. Глава делегации России на переговорах с Украиной в Турции Владимир Мединский прибыл на переговоры, передаёт корреспондент РИА Новости.
Машина приехала в офис президента Турции в Стамбуле в районе 13 часов, до Мединского к месту встречи прибыла остальная часть российской делегации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Переговоры в Стамбуле сумели удивить
15 мая, 21:11
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулВладимир МединскийУкраинаТурция
 
 
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