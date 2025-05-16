https://ria.ru/20250516/ukraina-2017268191.html

Нарышкин высказался об истинном отношении европейских лидеров к украинцам

Нарышкин высказался об истинном отношении европейских лидеров к украинцам - РИА Новости, 16.05.2025

Нарышкин высказался об истинном отношении европейских лидеров к украинцам

Правящий класс Европы для решения своих геополитических задач использует в качестве пушечного мяса граждан Украины, заявил директор Службы внешней разведки... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:16:00+03:00

2025-05-16T09:16:00+03:00

2025-05-16T09:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сергей нарышкин

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ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости. Правящий класс Европы для решения своих геополитических задач использует в качестве пушечного мяса граждан Украины, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин."В современной Европе наблюдается снижение экономических показателей, сокращение коренного населения на фоне массовой миграции из других цивилизационных ареалов, рост милитаризма при отсутствии каких-либо военных успехов. При этом в качестве пушечного мяса для решения своих геополитических задач правящий европейский класс беззастенчиво использует так называемые периферийные нации, прежде всего украинцев. Их отправляют на убой под бессменные разговоры Брюсселя о жертвах, которые Киев несет ради якобы военной безопасности Европы", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.

https://ria.ru/20250516/ukraina-2017261202.html

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украина, сергей нарышкин, европа, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, в мире