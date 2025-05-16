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Нарышкин высказался об истинном отношении европейских лидеров к украинцам - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 16.05.2025 (обновлено: 09:35 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/ukraina-2017268191.html
Нарышкин высказался об истинном отношении европейских лидеров к украинцам
Нарышкин высказался об истинном отношении европейских лидеров к украинцам - РИА Новости, 16.05.2025
Нарышкин высказался об истинном отношении европейских лидеров к украинцам
Правящий класс Европы для решения своих геополитических задач использует в качестве пушечного мяса граждан Украины, заявил директор Службы внешней разведки... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:16:00+03:00
2025-05-16T09:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сергей нарышкин
европа
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
в мире
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ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости. Правящий класс Европы для решения своих геополитических задач использует в качестве пушечного мяса граждан Украины, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин."В современной Европе наблюдается снижение экономических показателей, сокращение коренного населения на фоне массовой миграции из других цивилизационных ареалов, рост милитаризма при отсутствии каких-либо военных успехов. При этом в качестве пушечного мяса для решения своих геополитических задач правящий европейский класс беззастенчиво использует так называемые периферийные нации, прежде всего украинцев. Их отправляют на убой под бессменные разговоры Брюсселя о жертвах, которые Киев несет ради якобы военной безопасности Европы", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.
https://ria.ru/20250516/ukraina-2017261202.html
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украина, сергей нарышкин, европа, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Нарышкин, Европа, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, В мире
Нарышкин высказался об истинном отношении европейских лидеров к украинцам

Нарышкин: европейские элиты используют украинцев как пушечное мясо

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости. Правящий класс Европы для решения своих геополитических задач использует в качестве пушечного мяса граждан Украины, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"В современной Европе наблюдается снижение экономических показателей, сокращение коренного населения на фоне массовой миграции из других цивилизационных ареалов, рост милитаризма при отсутствии каких-либо военных успехов. При этом в качестве пушечного мяса для решения своих геополитических задач правящий европейский класс беззастенчиво использует так называемые периферийные нации, прежде всего украинцев. Их отправляют на убой под бессменные разговоры Брюсселя о жертвах, которые Киев несет ради якобы военной безопасности Европы", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Украина потеряла сотни миллионов долларов при закупках оружия, пишут СМИ
16 мая, 08:17
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСергей НарышкинЕвропаРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СНГВ мире
 
 
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