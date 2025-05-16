Украина потеряла сотни миллионов долларов при закупках оружия, пишут СМИ
FT: Украина потеряла сотни миллионов долларов при закупках оружия у мошенников
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украина потеряла сотни миллионов долларов при закупках оружия у недобросовестных производителей и торговцев, пишет газета Financial Times со ссылкой на государственные документы, судебные материалы и беседы с чиновниками.
Как отмечает издание, в ряде случаев Киев выплачивал большие суммы авансом малоизвестным компаниям за боеприпасы, которые до сих пор так и не поступили. По словам чиновников, в других случаях, оружие, проданное по сильно завышенным ценам в связи с резким ростом мирового спроса, прибывало в непригодном для использования состоянии.
"На сегодняшний день Украина выплатила 770 миллионов долларов аванса иностранным оружейным брокерам за оружие и боеприпасы, которые не были поставлены", - сообщается в публикации.
В то же время, некоторые оружейные компании заявляют, что стали жертвами коррупции со стороны украинских чиновников и государственных посредников по торговле оружием, что может объяснить судьбу части пропавших миллионов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.