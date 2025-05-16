https://ria.ru/20250516/ukraina-2017249260.html

"В корне глупо": в США остались в шоке от произошедшего в Стамбуле

"В корне глупо": в США остались в шоке от произошедшего в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

"В корне глупо": в США остались в шоке от произошедшего в Стамбуле

Поведение Украины дает понять, что Киев не заинтересован в прекращении военных действий, несмотря на мнимую демонстрацию обратного, заявил профессор Чикагского... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T03:40:00+03:00

2025-05-16T03:40:00+03:00

2025-05-16T13:28:00+03:00

в мире

киев

украина

джон миршаймер

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Поведение Украины дает понять, что Киев не заинтересован в прекращении военных действий, несмотря на мнимую демонстрацию обратного, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Сложно поверить, что они так думают (о необходимости заключения мирного соглашения. — Прим. ред.). Я считаю, что они все еще верят в то, что русских можно измотать и они сдадутся. Это в корне глупо", — сказал эксперт, отвечая на вопрос о возможном итоге переговоров в Стамбуле.По словам профессора, из-за потери интереса Трампа к продолжению поддержки Украины Киев начинает сближаться с теми государствами в Европе, которые не хотят заключения мирного соглашения. При этом Россия не собирается отступать от своих фундаментальных требований даже при выдвижении мирных инициатив, поскольку, в отличие от Киева, способна добиться своих целей и военным путем, подчеркнул эксперт."Европейцы и украинцы просто не могут принять эту логику", — резюмировал Миршаймер.В Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула. Планировавшиеся в четверг контакты между делегациями не состоялись, ожидается, что они пройдут в пятницу.На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Глава киевского режима ответил на мирную инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017199976.html

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016518052.html

https://ria.ru/20250515/lavrov--2017108341.html

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в мире, киев, украина, джон миршаймер