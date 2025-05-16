В Германии раскрыли гнусный план Украины на переговорах в Стамбуле
BZ: Киев может использовать назначение Мединского для срыва переговоров
Стамбул, Турция. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украина может попробовать использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского главой российской делегации в Стамбуле как повод для срыва переговоров и усиления помощи западных стран, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Над переговорами как дамоклов меч висит опасность открытого срыва. Если украинская делегация расценит сравнительно низкий дипломатический ранг Мединского как преднамеренное принижение, Киев может демонстративно заклеймить переговоры как "тактику блокады" со стороны Москвы и покинуть город", — говорится в материале.
Такой шаг, по мнению автора издания, может использовать Запад в качестве аргумента для роста поставок оружия киевскому режиму.
На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Российская делегация будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с десяти утра, заявил журналистам Мединский.
Мединский подчеркнул, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российская сторона настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
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15 мая, 23:39