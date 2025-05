https://ria.ru/20250516/uilyams-2017391419.html

Публичный позор: как фотограф уничтожил первую чернокожую "Мисс Америка"

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Она стала первой темнокожей "Мисс Америка" и вписала свое имя в историю. Но через 10 месяцев у нее отобрали корону, титул и все контракты. Миллионы людей увидели то, что никогда не должны были видеть. Девушка, которая должна была стать символом прогресса, в одночасье превратилась в объект всеобщего презрения. Как одна легкомысленная фотосессия едва не погубила жизнь королевы красоты и что помогло ей не просто выжить, но и покорить голливудский олимп?Прорыв "цветного потолка"Когда Ванесса Уильямс прошла на конкурс "Мисс Америка 1984", никто не верил в ее победу. За 63 года существования конкурса ни одна темнокожая девушка не получала заветную корону. Америка 80-х все еще оставалась страной с глубоко укоренившимися расовыми предрассудками.Талантливая студентка музыкального факультета из семьи учителей музыки, Ванесса сначала выиграла титул "Мисс Сиракьюс", затем "Мисс Нью-Йорк", а 17 сентября 1983 года произошло невероятное — 20-летняя девушка сломала расовый барьер, став первой афроамериканкой с титулом "Мисс Америка".На следующий день она проснулась знаменитой. Посыпались контракты, предложения о сотрудничестве и... угрозы. Многие американцы не были готовы к темнокожей "Мисс Америка"."Черные считали меня недостаточно черной, белые — что я заняла их место", — говорила она. Охрана сопровождала её на публичных мероприятиях — угроз было слишком много. Но настоящий кошмар был впереди.Бомба замедленного действияДо участия в конкурсе "Мисс Америка" Ванесса работала визажистом у фотографа Тома Шиарела. В 1982 году он убедил 19-летнюю девушку принять участие в "художественной" фотосессии для "новой концепции в искусстве". Ванесса согласилась на съемку с другой девушкой в стиле ню, при условии, что на фотографиях будут видны только силуэты.Фотограф обещал, что снимки никуда не попадут. Получив желаемое, он первым делом предложил фотографии журналу Playboy, но легендарный Хью Хефнер отказался их публиковать без согласия модели. Фотографии осели в архиве, превратившись в бомбу замедленного действия.Крах мечты за 14 миллионовЧерез 10 месяцев после коронации, когда Ванесса готовилась передать корону новой победительнице, издатель журнала Penthouse Боб Гуччионе выложил за скандальные снимки огромные деньги и опубликовал их без согласия девушки.Номер с обнаженной "Мисс Америка" произвел эффект разорвавшейся бомбы. Журнал заработал 14 миллионов долларов на сенсации, а Ванесса Уильямс в одночасье превратилась из национальной гордости в объект всеобщего презрения.Организаторы конкурса поставили ультиматум: либо добровольный отказ от титула, либо публичное лишение короны. Ванесса выбрала первое. 23 июля 1984 года она стала первой и единственной "Мисс Америка", вынужденной отказаться от титула.На дне"Мне было 21, я только что потеряла корону "Мисс Америка". Вся страна знала меня как "ту девушку с фотографиями". Я была в ужасе и не знала, есть ли у меня будущее", — вспоминала Уильямс годы спустя.Ванесса подала иск против Penthouse на 500 миллионов долларов, но после месяцев безрезультатных судебных тяжб была вынуждена отозвать иск. Юридически она проиграла. Кинокомпании отказывались с ней работать. Единственные предложения, которые она получала, были от порностудий. Бывшие поклонники отвернулись, ей стали поступать угрозы, в том числе с обещаниями облить кислотой или убить.Девушка впала в глубокую депрессию. "Меня предали дважды — сначала фотограф, которому я доверяла, потом общество, для которого я стала отработанным материалом", — признавалась она в интервью.Возрождение через музыкуРазрушенную репутацию помог восстановить PR-специалист Рамон Херви II, который позже стал ее мужем. Под его руководством Ванесса начала строить музыкальную карьеру — единственный путь, который оставался открытым.Через четыре года после скандала, в 1988 году, Уильямс выпустила дебютный альбом "The Right Stuff". Вопреки ожиданиям, он стал золотым и принес ей три номинации на "Грэмми". А ее второй альбом "The Comfort Zone" (1991) вознес ее на музыкальный олимп — сингл "Save the Best for Last" пять недель держался на первой строчке чартов."Лучшая месть — это успех. Я решила, что не позволю одной ошибке определить всю мою жизнь", — говорила Ванесса.От микрофона к камереПокорив музыкальный Олимп, Уильямс решила штурмовать Голливуд. С 1994 года она начала актерскую карьеру — сначала на Бродвее, затем в кино и на телевидении. Роли в фильмах "Стиратель" с Арнольдом Шварценеггером, "Танцуй со мной", "Детектив Шафт" и сериалах "Дурнушка Бетти", "Отчаянные домохозяйки" сделали ее узнаваемой актрисой.В 1995 году исполненная ею песня "Colors of the Wind" для мультфильма "Покахонтас" получила "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус".Из изгоя Ванесса Уильямс превратилась в универсальную звезду — певицу, актрису, модель, телеведущую. За свои достижения она получила собственную звезду на Голливудской аллее славы.Три брака и ни одного счастливого концаПрофессиональные успехи Ванессы Уильямс резко контрастировали с хаосом в ее личной жизни. За 30 лет она пережила три брака и три болезненных развода. Первым мужем стал тот самый PR-специалист Рамон Херви II, который помог возродить ее карьеру. Брак продлился 10 лет и подарил ей троих детей, но рухнул из-за его измен."Прощать один раз можно, но когда это повторяется, угрожает моему здоровью и унижает семью — это невыносимо," — признавалась она журналистам.Вторым избранником стал баскетболист НБА Рик Фокс, на шесть лет моложе Ванессы. Их пятилетний союз разрушили расстояние (он играл в Лос-Анджелесе, она с четырьмя детьми жила на восточном побережье) и слухи об изменах.Третий брак с бизнесменом Джимом Скрипом продержался шесть лет, завершившись тихим расставанием в 2021 году. После трех неудач Ванесса заявила: "Я влюблена в жизнь, мне нравится свобода".Потаенные демоны, скрытые от поклонниковВ своих мемуарах "Ты понятия не имеешь" она впервые рассказала о сексуальном насилии, пережитом в 10 лет со стороны 18-летней девушки. "Она сняла с меня пижаму и сказала: "Не волнуйся, будет приятно". Я застыла, не понимая, что происходит," — вспоминала Ванесса. Эта травма превратила ее в "бунтарку" и, по ее словам, сделала "сексуально раскрепощенной раньше времени".Еще один шокирующий факт из мемуаров — аборт, сделанный в 17 лет. Беременность от первой любви она скрыла от родителей. "Беременность — самое страшное, что может случиться," — объясняла она свое решение. Мать Ванессы узнала об этом только в 2012 году, когда вышла книга.Дополнительную сложность в жизнь звезды внес диабет 1-го типа, диагностированный в молодости. Стресс первого развода довел ее до нездоровой худобы: "Я не ела, бегала на дорожке по часу, одежда висела. Люди говорили, что я выгляжу шикарно, но я была несчастна".Историческое извинениеИстория Ванессы Уильямс сделала полный круг в 2015 году, когда она вернулась на конкурс "Мисс Америка" в качестве судьи. Во время трансляции председатель конкурса Сэм Хаскелл принес ей публичные извинения: "Я хочу извиниться за все, что было сказано или сделано и заставило вас чувствовать себя меньше, чем "Мисс Америка", которой вы являетесь и всегда будете".Это стало официальным признанием ошибки, допущенной 31 год назад. Ванесса, не скрывая слез, ответила: "Это было так неожиданно, но так красиво".

