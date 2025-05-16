https://ria.ru/20250516/udary-2017323889.html

ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю - РИА Новости, 16.05.2025

ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

Российские вооружённые силы за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и другим целям, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:47:00+03:00

2025-05-16T12:47:00+03:00

2025-05-16T12:54:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Российские вооружённые силы за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и другим целям, сообщили в Минобороны РФ."С 10 по 16 мая т. г. вооруженными силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что в результате были поражены предприятие военно-промышленного комплекса Украины, производящее компоненты противокорабельных ракет "Нептун" и безэкипажных катеров, объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, склады боеприпасов.Также были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

https://ria.ru/20250516/spetsoperatsiya-2017257849.html

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