https://ria.ru/20250516/ubiystvo-2017392363.html

Внучку экс-мэра Самары, обвиняемую в его убийстве, признали вменяемой

Внучку экс-мэра Самары, обвиняемую в его убийстве, признали вменяемой - РИА Новости, 16.05.2025

Внучку экс-мэра Самары, обвиняемую в его убийстве, признали вменяемой

Экспертиза признала вменяемой внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемую в его убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:26:00+03:00

2025-05-16T15:26:00+03:00

2025-05-16T16:25:00+03:00

происшествия

самара

следственный комитет россии (ск рф)

виктор тархов

россия

самарская область

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Экспертиза признала вменяемой внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемую в его убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, внучка потерпевших признана вменяемой", - говорится в сообщении.Как сообщали в следственном управлении СК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.В конце февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве, также она рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.Также против Екатерины Тарховой возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки. Девушка арестована.

https://ria.ru/20250424/samara-2013086954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, самара, следственный комитет россии (ск рф), виктор тархов, россия, самарская область