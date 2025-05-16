Внучку экс-мэра Самары, обвиняемую в его убийстве, признали вменяемой
Экспертиза признала вменяемой внучку экс-мэра Самары, обвиняемую в его убийстве
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВнучка убитого экс-мэра Виктора Тархова Екатерина во время заседания Самарского областного суда
Внучка убитого экс-мэра Виктора Тархова Екатерина во время заседания Самарского областного суда. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Экспертиза признала вменяемой внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемую в его убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
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"Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, внучка потерпевших признана вменяемой", - говорится в сообщении.
Как сообщали в следственном управлении СК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
В конце февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве, также она рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.
Также против Екатерины Тарховой возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки. Девушка арестована.