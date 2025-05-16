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Укрепление рубля привело к стабилизации цен на туры в Турцию - РИА Новости, 16.05.2025
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12:28 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/turtsiya-2017317232.html
Укрепление рубля привело к стабилизации цен на туры в Турцию
Укрепление рубля привело к стабилизации цен на туры в Турцию - РИА Новости, 16.05.2025
Укрепление рубля привело к стабилизации цен на туры в Турцию
Укрепление рубля привело к стабилизации либо даже снижению цен на зарубежные туры, в частности, средняя поездка в Турцию в июне станет дешевле на 8%, сообщил... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:28:00+03:00
2025-05-16T12:28:00+03:00
турция
россия
египет
дмитрий горин
российский союз туриндустрии (рст)
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Укрепление рубля привело к стабилизации либо даже снижению цен на зарубежные туры, в частности, средняя поездка в Турцию в июне станет дешевле на 8%, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Важный тренд, которому мы делаем акцент в выездном туризме - укрепление рубля. За первый квартал только этого года это 23%. Это, конечно, сразу привело к стабилизации цен и даже к снижению... Если сейчас, например, в выездном туризме бронировать путешествие на июнь в Турцию, как пример, то "средний чек" на 8% сократился несмотря на инфляцию в Турции и рост цен на авиационный керосин", - сказал он. Ранее в пятницу Горин сообщил, что из всех зарубежных направлений, пользующихся спросом у туристов из России на лето, именно Турция занимает первое место. Затем следуют Египет, Абхазия, Таиланд, Китай, Вьетнам и Мальдивы.
https://ria.ru/20250514/putin-2016932680.html
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турция, россия, египет, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), в мире
Турция, Россия, Египет, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ), В мире
Укрепление рубля привело к стабилизации цен на туры в Турцию

РСТ: средняя поездка в Турцию в июне станет дешевле на 8%

© Fotolia / Natalia PavlovaАнталия, Турция
Анталия, Турция - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Fotolia / Natalia Pavlova
Анталия, Турция. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Укрепление рубля привело к стабилизации либо даже снижению цен на зарубежные туры, в частности, средняя поездка в Турцию в июне станет дешевле на 8%, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"Важный тренд, которому мы делаем акцент в выездном туризме - укрепление рубля. За первый квартал только этого года это 23%. Это, конечно, сразу привело к стабилизации цен и даже к снижению... Если сейчас, например, в выездном туризме бронировать путешествие на июнь в Турцию, как пример, то "средний чек" на 8% сократился несмотря на инфляцию в Турции и рост цен на авиационный керосин", - сказал он.
Ранее в пятницу Горин сообщил, что из всех зарубежных направлений, пользующихся спросом у туристов из России на лето, именно Турция занимает первое место. Затем следуют Египет, Абхазия, Таиланд, Китай, Вьетнам и Мальдивы.
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ТурцияРоссияЕгипетДмитрий ГоринРоссийский союз туриндустрии (РСТ)В мире
 
 
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