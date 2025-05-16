https://ria.ru/20250516/turtsiya-2017317232.html

Укрепление рубля привело к стабилизации цен на туры в Турцию

Укрепление рубля привело к стабилизации цен на туры в Турцию - РИА Новости, 16.05.2025

Укрепление рубля привело к стабилизации цен на туры в Турцию

Укрепление рубля привело к стабилизации либо даже снижению цен на зарубежные туры, в частности, средняя поездка в Турцию в июне станет дешевле на 8%, сообщил... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:28:00+03:00

2025-05-16T12:28:00+03:00

2025-05-16T12:28:00+03:00

турция

россия

египет

дмитрий горин

российский союз туриндустрии (рст)

в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Укрепление рубля привело к стабилизации либо даже снижению цен на зарубежные туры, в частности, средняя поездка в Турцию в июне станет дешевле на 8%, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Важный тренд, которому мы делаем акцент в выездном туризме - укрепление рубля. За первый квартал только этого года это 23%. Это, конечно, сразу привело к стабилизации цен и даже к снижению... Если сейчас, например, в выездном туризме бронировать путешествие на июнь в Турцию, как пример, то "средний чек" на 8% сократился несмотря на инфляцию в Турции и рост цен на авиационный керосин", - сказал он. Ранее в пятницу Горин сообщил, что из всех зарубежных направлений, пользующихся спросом у туристов из России на лето, именно Турция занимает первое место. Затем следуют Египет, Абхазия, Таиланд, Китай, Вьетнам и Мальдивы.

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турция

россия

египет

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турция, россия, египет, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), в мире