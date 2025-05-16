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В МИД Турции не исключили прямые переговоры делегаций России и Украины

В МИД Турции не исключили прямые переговоры делегаций России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025

В МИД Турции не исключили прямые переговоры делегаций России и Украины

Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T00:19:00+03:00

2025-05-16T00:19:00+03:00

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели."Можно такого ожидать", — заявил Кечели журналистам в ответ на вопрос о вероятности прямых двусторонних переговоров.Ранее источник РИА Новости в МИД Турции сообщил, что в пятницу в Стамбуле намечены трехсторонние встречи между делегациями России, Украины и Турции планируются в пятницу в Стамбуле. Также запланированы переговоры делегаций США, Турции и Украины.Окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет, сообщил в четверг РИА Новости Онджю Кечели.Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции сообщало, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, российская делегация во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Российская делегация будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра, заявил журналистам Мединский.

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017227850.html

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017236721.html

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017218465.html

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