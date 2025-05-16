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Спрос россиян на летние поездки в Европу вырос на треть за год - РИА Новости, 16.05.2025
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Туризм
 
12:33 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/turisty-2017318867.html
Спрос россиян на летние поездки в Европу вырос на треть за год
Спрос россиян на летние поездки в Европу вырос на треть за год - РИА Новости, 16.05.2025
Спрос россиян на летние поездки в Европу вырос на треть за год
Российские туристы на 30% чаще, чем в прошлом году, интересуются поездками в Европу на предстоящее лето, выдача виз стабилизировалась, их гражданам РФ выдают 17 РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:33:00+03:00
2025-05-16T12:33:00+03:00
туризм
новости - туризм
европа
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вьетнам
дмитрий горин
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские туристы на 30% чаще, чем в прошлом году, интересуются поездками в Европу на предстоящее лето, выдача виз стабилизировалась, их гражданам РФ выдают 17 стран шенгенской зоны, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Мы фиксируем возвращение отложенного спроса в международном сегменте, стабилизацию с выдачей виз, и рост есть в том числе и по европейским направлениям. Действительно, не все страны выдают визы, но 17 стран шенгенской зоны продолжают выдавать визы, и мы видим рост путешествий в Европу, например, на 30%", - сказал Горин. По данным союза, из всех зарубежных направлений, пользующихся спросом у россиян на лето, первое место занимает Турция, далее идут Египет, Абхазия, Таиланд, Китай, Вьетнам, Мальдивы. В РСТ также фиксируют увеличение международной авиаперевозки, однако Горин отметил, что показатель 2019 года пока достичь не удалось. "По результатам летнего сезона рост будет не меньше 15%, а по ряду направлений он будет более существенный... Мы видим трехкратный рост Вьетнама... Он начал конкурировать с Таиландом. Поэтому, если смотреть на географию путешествий, рекомендуем обратить внимание и на восстанавливающиеся направления, такие как Тунис, куда тоже есть перевозка благодаря зарубежной авиакомпании", - заключил Горин.
https://ria.ru/20220808/finlyandiya-1808079270.html
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новости - туризм, европа, таиланд, вьетнам, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), праздник весны и труда
Туризм, Новости - Туризм, Европа, Таиланд, Вьетнам, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ), Праздник Весны и Труда
Спрос россиян на летние поездки в Европу вырос на треть за год

Горин: спрос россиян на летние поездки в Европу вырос 30% за год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские туристы на 30% чаще, чем в прошлом году, интересуются поездками в Европу на предстоящее лето, выдача виз стабилизировалась, их гражданам РФ выдают 17 стран шенгенской зоны, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"Мы фиксируем возвращение отложенного спроса в международном сегменте, стабилизацию с выдачей виз, и рост есть в том числе и по европейским направлениям. Действительно, не все страны выдают визы, но 17 стран шенгенской зоны продолжают выдавать визы, и мы видим рост путешествий в Европу, например, на 30%", - сказал Горин.
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По данным союза, из всех зарубежных направлений, пользующихся спросом у россиян на лето, первое место занимает Турция, далее идут Египет, Абхазия, Таиланд, Китай, Вьетнам, Мальдивы.
В РСТ также фиксируют увеличение международной авиаперевозки, однако Горин отметил, что показатель 2019 года пока достичь не удалось.
"По результатам летнего сезона рост будет не меньше 15%, а по ряду направлений он будет более существенный... Мы видим трехкратный рост Вьетнама... Он начал конкурировать с Таиландом. Поэтому, если смотреть на географию путешествий, рекомендуем обратить внимание и на восстанавливающиеся направления, такие как Тунис, куда тоже есть перевозка благодаря зарубежной авиакомпании", - заключил Горин.
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