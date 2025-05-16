https://ria.ru/20250516/tuapse-2017361648.html
Жителя Туапсе задержали за финансирование ВСУ
Жителя Туапсе задержали за финансирование ВСУ - РИА Новости, 16.05.2025
Жителя Туапсе задержали за финансирование ВСУ
Житель Туапсе задержан за финансирование запрещенного в России военного подразделения ВСУ с помощью криптовалюты, у него изъято огнестрельное оружие, возбуждено РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:50:00+03:00
2025-05-16T13:50:00+03:00
2025-05-16T13:50:00+03:00
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СОЧИ, 16 мая – РИА Новости. Житель Туапсе задержан за финансирование запрещенного в России военного подразделения ВСУ с помощью криптовалюты, у него изъято огнестрельное оружие, возбуждено дело о госизмене, сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю. "УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Туапсе пресечена противоправная деятельность местного жителя, 1991 года рождения, который финансировал запрещенное в России военизированное подразделение ВСУ с использованием криптовалюты", - говорится в сообщении. Отмечается, что житель Туапсе по собственной инициативе связался с представителями проукраинской террористической организации, чтобы оказывать финансовую помощь с возможным выполнением заданий от ВСУ на территории Краснодарского края. По месту жительства подозреваемого сотрудники силовых структур изъяли незарегистрированное огнестрельное оружие, оптические прицелы и наркотические средства. Жителю Туапсе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в краевом ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").
https://ria.ru/20250424/zhitel-2013101308.html
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происшествия, россия, туапсе, краснодарский край, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Туапсе, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
Жителя Туапсе задержали за финансирование ВСУ
Жителя Туапсе задержали за финансирование ВСУ с помощью криптовалюты