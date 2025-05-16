Рейтинг@Mail.ru
Жителя Туапсе задержали за финансирование ВСУ - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/tuapse-2017361648.html
Жителя Туапсе задержали за финансирование ВСУ
Жителя Туапсе задержали за финансирование ВСУ - РИА Новости, 16.05.2025
Жителя Туапсе задержали за финансирование ВСУ
Житель Туапсе задержан за финансирование запрещенного в России военного подразделения ВСУ с помощью криптовалюты, у него изъято огнестрельное оружие, возбуждено РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:50:00+03:00
2025-05-16T13:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
туапсе
краснодарский край
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
СОЧИ, 16 мая – РИА Новости. Житель Туапсе задержан за финансирование запрещенного в России военного подразделения ВСУ с помощью криптовалюты, у него изъято огнестрельное оружие, возбуждено дело о госизмене, сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю. "УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Туапсе пресечена противоправная деятельность местного жителя, 1991 года рождения, который финансировал запрещенное в России военизированное подразделение ВСУ с использованием криптовалюты", - говорится в сообщении. Отмечается, что житель Туапсе по собственной инициативе связался с представителями проукраинской террористической организации, чтобы оказывать финансовую помощь с возможным выполнением заданий от ВСУ на территории Краснодарского края. По месту жительства подозреваемого сотрудники силовых структур изъяли незарегистрированное огнестрельное оружие, оптические прицелы и наркотические средства. Жителю Туапсе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в краевом ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").
https://ria.ru/20250424/zhitel-2013101308.html
https://ria.ru/20250318/vsu-2005640798.html
россия
туапсе
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, туапсе, краснодарский край, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Туапсе, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
Жителя Туапсе задержали за финансирование ВСУ

Жителя Туапсе задержали за финансирование ВСУ с помощью криптовалюты

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 16 мая – РИА Новости. Житель Туапсе задержан за финансирование запрещенного в России военного подразделения ВСУ с помощью криптовалюты, у него изъято огнестрельное оружие, возбуждено дело о госизмене, сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.
"УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Туапсе пресечена противоправная деятельность местного жителя, 1991 года рождения, который финансировал запрещенное в России военизированное подразделение ВСУ с использованием криптовалюты", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Жителя Челябинской области осудили за финансирование террористов
24 апреля, 09:05
Отмечается, что житель Туапсе по собственной инициативе связался с представителями проукраинской террористической организации, чтобы оказывать финансовую помощь с возможным выполнением заданий от ВСУ на территории Краснодарского края.
По месту жительства подозреваемого сотрудники силовых структур изъяли незарегистрированное огнестрельное оружие, оптические прицелы и наркотические средства. Жителю Туапсе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в краевом ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Жителя Орловской области осудили за финансирование ВСУ
18 марта, 09:47
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияТуапсеКраснодарский крайВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала