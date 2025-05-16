https://ria.ru/20250516/tuapse-2017361648.html

Жителя Туапсе задержали за финансирование ВСУ

Жителя Туапсе задержали за финансирование ВСУ - РИА Новости, 16.05.2025

Жителя Туапсе задержали за финансирование ВСУ

Житель Туапсе задержан за финансирование запрещенного в России военного подразделения ВСУ с помощью криптовалюты, у него изъято огнестрельное оружие, возбуждено РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:50:00+03:00

2025-05-16T13:50:00+03:00

2025-05-16T13:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

туапсе

краснодарский край

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

СОЧИ, 16 мая – РИА Новости. Житель Туапсе задержан за финансирование запрещенного в России военного подразделения ВСУ с помощью криптовалюты, у него изъято огнестрельное оружие, возбуждено дело о госизмене, сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю. "УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Туапсе пресечена противоправная деятельность местного жителя, 1991 года рождения, который финансировал запрещенное в России военизированное подразделение ВСУ с использованием криптовалюты", - говорится в сообщении. Отмечается, что житель Туапсе по собственной инициативе связался с представителями проукраинской террористической организации, чтобы оказывать финансовую помощь с возможным выполнением заданий от ВСУ на территории Краснодарского края. По месту жительства подозреваемого сотрудники силовых структур изъяли незарегистрированное огнестрельное оружие, оптические прицелы и наркотические средства. Жителю Туапсе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в краевом ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").

https://ria.ru/20250424/zhitel-2013101308.html

https://ria.ru/20250318/vsu-2005640798.html

россия

туапсе

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, туапсе, краснодарский край, вооруженные силы украины