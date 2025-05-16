https://ria.ru/20250516/tseny-2017262645.html

Мировые цены на нефть выросли

Мировые цены на нефть выросли - РИА Новости, 16.05.2025

Мировые цены на нефть выросли

Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают рост после снижения двумя торговыми днями ранее, следует из данных бирж. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T08:42:00+03:00

2025-05-16T08:42:00+03:00

2025-05-16T08:42:00+03:00

экономика

цены на нефть

сша

международное энергетическое агентство

brent

wti (нефть)

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают рост после снижения двумя торговыми днями ранее, следует из данных бирж. По состоянию на 8.27 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,25% относительно предыдущего закрытия - до 64,69 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 61,81 доллара за баррель. За два предыдущих дня котировки нефти марки Brent снизились в цене на 3,15%, в то время как марка WTI подешевела на 2,94%. В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 9 мая их число снизилось на 5 - до 474 агрегатов. Инвесторы также оценивают прогнозы по состоянию нефтяного рынка. Так, в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 360 тысяч баррелей в сутки, до 740 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает спрос на уровне 103,9 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20250510/neft-2016092138.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, сша, международное энергетическое агентство, brent, wti (нефть), ситуация с курсами валют и ценами на нефть