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Мировые цены на нефть выросли
Мировые цены на нефть выросли - РИА Новости, 16.05.2025
Мировые цены на нефть выросли
Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают рост после снижения двумя торговыми днями ранее, следует из данных бирж. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T08:42:00+03:00
2025-05-16T08:42:00+03:00
2025-05-16T08:42:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают рост после снижения двумя торговыми днями ранее, следует из данных бирж. По состоянию на 8.27 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,25% относительно предыдущего закрытия - до 64,69 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 61,81 доллара за баррель. За два предыдущих дня котировки нефти марки Brent снизились в цене на 3,15%, в то время как марка WTI подешевела на 2,94%. В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 9 мая их число снизилось на 5 - до 474 агрегатов. Инвесторы также оценивают прогнозы по состоянию нефтяного рынка. Так, в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 360 тысяч баррелей в сутки, до 740 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает спрос на уровне 103,9 миллиона баррелей в сутки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, сша, международное энергетическое агентство, brent, wti (нефть), ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Цены на нефть, США, Международное энергетическое агентство, Brent, WTI (нефть), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Мировые цены на нефть выросли
Мировые цены на нефть выросли после двух дней снижения