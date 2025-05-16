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ЦБ может ввести экзамен для получения статуса квалифицированного инвестора - РИА Новости, 16.05.2025
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17:45 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/tsb-2017449433.html
ЦБ может ввести экзамен для получения статуса квалифицированного инвестора
ЦБ может ввести экзамен для получения статуса квалифицированного инвестора - РИА Новости, 16.05.2025
ЦБ может ввести экзамен для получения статуса квалифицированного инвестора
Возможность сдать специальный экзамен для получения статуса квалифицированного инвестора может появиться уже в 2025 году, рассказал журналистам руководитель... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:45:00+03:00
2025-05-16T17:45:00+03:00
михаил мамута
центральный банк рф (цб рф)
науфор
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Возможность сдать специальный экзамен для получения статуса квалифицированного инвестора может появиться уже в 2025 году, рассказал журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. По его словам, экзамен даст возможность абсолютно любому человеку получить статус квалифицированного инвестора, если у него достаточный багаж профессиональных знаний в этой сфере, не имея достаточного дохода, опыта работы на рынке или образования. Экзамен будет разрабатывать и принимать не регулятор, это будут делать образовательные учреждения, а ЦБ РФ установит требования к выдаваемым сертификатам для признания инвестора квалифицированным. Это будет экзамен, который будет сдаваться в течение нескольких часов, и к нему можно готовиться самостоятельно, рассказал Мамута. "То есть, это достаточно легкий путь, но в то же время путь осмысленного входа на рынок квалифицированных инвестиций", - сказал он в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок". "Мы рассчитываем, что он появится в этом году, точную дату не назову, но тут как бы мяч на стороне самих образовательных организаций. Мы видим интерес, думаю, что в ближайшее время что-то появится", - сообщил он. Экзамен будет платным, но это будет релевантная стоимость, которая будет многократно ниже, чем самое простое высшее образование, отметил он. "Его платность - это скорее вопрос некой себестоимости, потому что он будет разрабатываться и приниматься образовательными организациями. Конечно, они захотят расходы, связанные с разработкой такого курса, каким-то образом компенсировать, но мы уверены, потому что мы обсуждали это с образовательными организациями, что это будет абсолютно релевантная стоимость, которая будет многократно ниже, чем самое-самое простое, скажем так, высшее образование", - сказал Мамута. Совет директоров Банка России одобрил новые критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, ранее в ходе выступления на конференции сообщил Мамута.
https://ria.ru/20250516/tsb-2017414929.html
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михаил мамута, центральный банк рф (цб рф), науфор
Михаил Мамута, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), НАУФОР
ЦБ может ввести экзамен для получения статуса квалифицированного инвестора

ЦБ: экзамен для получения статуса инвестора может появиться в 2025 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Возможность сдать специальный экзамен для получения статуса квалифицированного инвестора может появиться уже в 2025 году, рассказал журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
По его словам, экзамен даст возможность абсолютно любому человеку получить статус квалифицированного инвестора, если у него достаточный багаж профессиональных знаний в этой сфере, не имея достаточного дохода, опыта работы на рынке или образования.
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Экзамен будет разрабатывать и принимать не регулятор, это будут делать образовательные учреждения, а ЦБ РФ установит требования к выдаваемым сертификатам для признания инвестора квалифицированным.
Это будет экзамен, который будет сдаваться в течение нескольких часов, и к нему можно готовиться самостоятельно, рассказал Мамута. "То есть, это достаточно легкий путь, но в то же время путь осмысленного входа на рынок квалифицированных инвестиций", - сказал он в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".
"Мы рассчитываем, что он появится в этом году, точную дату не назову, но тут как бы мяч на стороне самих образовательных организаций. Мы видим интерес, думаю, что в ближайшее время что-то появится", - сообщил он.
Экзамен будет платным, но это будет релевантная стоимость, которая будет многократно ниже, чем самое простое высшее образование, отметил он.
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"Его платность - это скорее вопрос некой себестоимости, потому что он будет разрабатываться и приниматься образовательными организациями. Конечно, они захотят расходы, связанные с разработкой такого курса, каким-то образом компенсировать, но мы уверены, потому что мы обсуждали это с образовательными организациями, что это будет абсолютно релевантная стоимость, которая будет многократно ниже, чем самое-самое простое, скажем так, высшее образование", - сказал Мамута.
Совет директоров Банка России одобрил новые критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, ранее в ходе выступления на конференции сообщил Мамута.
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