https://ria.ru/20250516/tsb-2017414929.html

В ЦБ рассказали о работе по разблокировке активов россиян

В ЦБ рассказали о работе по разблокировке активов россиян - РИА Новости, 16.05.2025

В ЦБ рассказали о работе по разблокировке активов россиян

Центробанк продолжает работу по разблокировке активов российских инвесторов за рубежом, заявил заместитель председателя банка Филипп Габуния на конференции... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:31:00+03:00

2025-05-16T16:31:00+03:00

2025-05-16T17:23:00+03:00

экономика

россия

филипп габуния

науфор

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Центробанк продолжает работу по разблокировке активов российских инвесторов за рубежом, заявил заместитель председателя банка Филипп Габуния на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025". "Мы, безусловно, продолжаем работать. Надеемся, у нас будут тоже еще дополнительные успехи", — сказал он.По словам Габунии, идет "медленная, кропотливая работа", которая, как он надеется, позволит вызволить все больше активов.Никаких "больших решений" в этой сфере власти не планируют, добавил зампред ЦБ.В прошлом году состоялись два этапа обмена активами, в рамках которых иностранцы выкупали заблокированные за рубежом активы россиян за счет средств на счетах типа С. Таким образом каждый инвестор мог разморозить активы, но не более чем на 100 тысяч рублей. Как отмечают власти, под эти параметры подпадало большинство пострадавших частных инвесторов. В результате двух раундов удалось разморозить в общей сложности около десяти миллиардов рублей. Инвесторы заявляли к обмену значительно больше активов, не все сделки удалось провести. Власти объясняли это противодействием со стороны западных регуляторов, поэтому предпочитают работать над этим без лишней публичности. "Все, что получилось, — это то, что не афишировалось с громких трибун, а делалось довольно спокойно. <…> Потому что когда мы о чем-то очень громко говорим, оно начинает не получаться по решениям, принятым не в российской юрисдикции, а в другой", — объяснил Габуния.В 2022 году европейские страны ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). В результате деньги и ценные бумаги российских клиентов оказались замороженными в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Под блокировку подпали и средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking.Центробанк вместе с правительством прорабатывал разные схемы, чтобы помочь высвободить эти средства. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, в прошлом году удалось разморозить около 570 миллиардов рублей. Это коснулось полутора миллионов человек.

https://ria.ru/20250220/nabiullina-2000510688.html

https://ria.ru/20250414/aktivy-2010750894.html

https://ria.ru/20250409/aktivy-2010259896.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, филипп габуния, науфор, центральный банк рф (цб рф)