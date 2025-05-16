https://ria.ru/20250516/tsb-2017377588.html

Российские банки защитили средства клиентов на 4,6 триллиона рублей

Российские банки защитили средства клиентов на 4,6 триллиона рублей - РИА Новости, 16.05.2025

Российские банки защитили средства клиентов на 4,6 триллиона рублей

Российские банки за прошлый квартал защитили от мошенников 4,6 триллиона рублей клиентов, заявил ЦБ в обзоре. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:37:00+03:00

2025-05-16T14:37:00+03:00

2025-05-16T15:31:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские банки за прошлый квартал защитили от мошенников 4,6 триллиона рублей клиентов, заявил ЦБ в обзоре."В январе — марте банки предотвратили 43,8 миллиона попыток мошенников похитить деньги у клиентов", — сообщил регулятор.Отмечается, что это более чем в два раза превышает средние показатели за четыре квартала прошлого года. "Таким образом, банки защитили 4,6 триллиона рублей клиентов", — добавили там.При этом, как указали в Банке России, мошенники в первом квартале 2025 года похитили у россиян почти 6,9 миллиарда рублей, часть этих средств уже возместили. Как рассказал во вторник вице-премьер Дмитрий Григоренко, правительство работает над усилением защиты граждан в цифровой среде. По его словам, совместно с ЦБ, депутатами и полицией прорабатывается комплекс мер против кибермошенничества, в том числе обсуждается комплексное регулирование оборота банковских карт.

https://ria.ru/20250516/mvd-2017266677.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), дмитрий григоренко