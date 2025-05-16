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Российские банки защитили средства клиентов на 4,6 триллиона рублей - РИА Новости, 16.05.2025
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14:37 16.05.2025 (обновлено: 15:31 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/tsb-2017377588.html
Российские банки защитили средства клиентов на 4,6 триллиона рублей
Российские банки защитили средства клиентов на 4,6 триллиона рублей - РИА Новости, 16.05.2025
Российские банки защитили средства клиентов на 4,6 триллиона рублей
Российские банки за прошлый квартал защитили от мошенников 4,6 триллиона рублей клиентов, заявил ЦБ в обзоре. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:37:00+03:00
2025-05-16T15:31:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские банки за прошлый квартал защитили от мошенников 4,6 триллиона рублей клиентов, заявил ЦБ в обзоре."В январе — марте банки предотвратили 43,8 миллиона попыток мошенников похитить деньги у клиентов", — сообщил регулятор.Отмечается, что это более чем в два раза превышает средние показатели за четыре квартала прошлого года. "Таким образом, банки защитили 4,6 триллиона рублей клиентов", — добавили там.При этом, как указали в Банке России, мошенники в первом квартале 2025 года похитили у россиян почти 6,9 миллиарда рублей, часть этих средств уже возместили. Как рассказал во вторник вице-премьер Дмитрий Григоренко, правительство работает над усилением защиты граждан в цифровой среде. По его словам, совместно с ЦБ, депутатами и полицией прорабатывается комплекс мер против кибермошенничества, в том числе обсуждается комплексное регулирование оборота банковских карт.
https://ria.ru/20250516/mvd-2017266677.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), дмитрий григоренко
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Дмитрий Григоренко
Российские банки защитили средства клиентов на 4,6 триллиона рублей

ЦБ: банки в России в I квартале защитили от мошенников 4,6 триллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские банки за прошлый квартал защитили от мошенников 4,6 триллиона рублей клиентов, заявил ЦБ в обзоре.
"В январе — марте банки предотвратили 43,8 миллиона попыток мошенников похитить деньги у клиентов", — сообщил регулятор.
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Отмечается, что это более чем в два раза превышает средние показатели за четыре квартала прошлого года.
"Таким образом, банки защитили 4,6 триллиона рублей клиентов", — добавили там.
При этом, как указали в Банке России, мошенники в первом квартале 2025 года похитили у россиян почти 6,9 миллиарда рублей, часть этих средств уже возместили.
Как рассказал во вторник вице-премьер Дмитрий Григоренко, правительство работает над усилением защиты граждан в цифровой среде. По его словам, совместно с ЦБ, депутатами и полицией прорабатывается комплекс мер против кибермошенничества, в том числе обсуждается комплексное регулирование оборота банковских карт.
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