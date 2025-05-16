https://ria.ru/20250516/trotuary-2017439298.html
Строительство тротуаров вдоль регдорог началось в Московской области
Строительство тротуаров вдоль регдорог началось в Московской области - РИА Новости, 16.05.2025
Строительство тротуаров вдоль регдорог началось в Московской области
Дорожные службы Московской области приступили к строительству тротуаров вдоль региональных дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:13:00+03:00
2025-05-16T17:13:00+03:00
2025-05-16T17:13:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дорожные службы Московской области приступили к строительству тротуаров вдоль региональных дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. "Всего в этом году планируется обустроить более 60 километров тротуаров на региональных дорогах Подмосковья – это повысит безопасность и комфорт пешеходов. Сейчас дорожники начали работу и обустраивают семь новых тротуаров. Они ведут к остановкам общественного транспорта, образовательным учреждениям, спортплощадкам и другим местами притяжения", – приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина. Так, семь новых дорожек для пешеходов общей протяженностью почти семь километров строят в четырех муниципальных и городских округах. В Серпухове работы ведутся сразу на нескольких участках автомобильной дороги "Серпухов — Глазово — Кузменки", их общая протяженность – 1,8 километра. В Одинцовском округе приступили к строительству тротуара вдоль Звенигородского шоссе в Голицыне. Новый тротуар появится вдоль центральной улицы в деревне Палашкино в Рузском районе. Он обеспечит местным жителям безопасный подход к их домам, магазину, автобусной остановке, а также к Рузской гидроэлектростанции. В Раменском округе работы ведутся в поселке Рылеево у Ганусовской школы. Полностью завершить устройство свыше 60 километров тротуаров планируют осенью этого года.
https://ria.ru/20250516/blagoustroystvo-2017415106.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), серпухов, рузский район
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Рузский район
Строительство тротуаров вдоль регдорог началось в Московской области
В Подмосковье начали строить тротуары вдоль региональных дорог
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дорожные службы Московской области приступили к строительству тротуаров вдоль региональных дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"Всего в этом году планируется обустроить более 60 километров тротуаров на региональных дорогах Подмосковья – это повысит безопасность и комфорт пешеходов. Сейчас дорожники начали работу и обустраивают семь новых тротуаров. Они ведут к остановкам общественного транспорта, образовательным учреждениям, спортплощадкам и другим местами притяжения", – приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина.
Так, семь новых дорожек для пешеходов общей протяженностью почти семь километров строят в четырех муниципальных и городских округах.
В Серпухове работы ведутся сразу на нескольких участках автомобильной дороги "Серпухов — Глазово — Кузменки", их общая протяженность – 1,8 километра. В Одинцовском округе приступили к строительству тротуара вдоль Звенигородского шоссе в Голицыне.
Новый тротуар появится вдоль центральной улицы в деревне Палашкино в Рузском районе. Он обеспечит местным жителям безопасный подход к их домам, магазину, автобусной остановке, а также к Рузской гидроэлектростанции. В Раменском округе работы ведутся в поселке Рылеево у Ганусовской школы.
Полностью завершить устройство свыше 60 километров тротуаров планируют осенью этого года.