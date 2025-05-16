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Трамп подтвердил передачу Ирану предложения по ядерной сделке - РИА Новости, 16.05.2025
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14:02 16.05.2025 (обновлено: 14:05 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/tramp-2017365154.html
Трамп подтвердил передачу Ирану предложения по ядерной сделке
Трамп подтвердил передачу Ирану предложения по ядерной сделке - РИА Новости, 16.05.2025
Трамп подтвердил передачу Ирану предложения по ядерной сделке
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты передали Ирану предложение по новой ядерной сделке. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:02:00+03:00
2025-05-16T14:05:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
аббас аракчи
али хаменеи
оон
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты передали Ирану предложение по новой ядерной сделке. Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа передала Ирану предложение по ядерной сделке во время четвертого раунда переговоров. Также в четверг Трамп указал на то, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, и выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана. "У них есть это предложение", - сказал американский президент, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в ходе брифинга на борту своего самолета. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в четверг сообщал, что иранская сторона пока не получала от США письменных предложений по ядерной сделке. На прошлой неделе состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы и отмены санкций с Тегерана. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, али хаменеи, оон, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Али Хаменеи, ООН, Обострение отношений США и Ирана
Трамп подтвердил передачу Ирану предложения по ядерной сделке

Трамп подтвердил, что Вашингтон передал Ирану предложение по ядерной сделке

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты передали Ирану предложение по новой ядерной сделке.
Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа передала Ирану предложение по ядерной сделке во время четвертого раунда переговоров. Также в четверг Трамп указал на то, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, и выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана.
Площадь у въезда в резиденцию президента Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Иран отказал США в прямых переговорах
30 марта, 14:36
"У них есть это предложение", - сказал американский президент, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в ходе брифинга на борту своего самолета.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в четверг сообщал, что иранская сторона пока не получала от США письменных предложений по ядерной сделке.
На прошлой неделе состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы и отмены санкций с Тегерана. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.
Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Трамп установил срок для заключения новой ядерной сделки с Ираном
19 марта, 20:12
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАббас АракчиАли ХаменеиООНОбострение отношений США и Ирана
 
 
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