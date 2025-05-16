https://ria.ru/20250516/tramp-2017355540.html

Трамп высказался о возможной встрече с Путиным

Трамп высказался о возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 16.05.2025

Трамп высказался о возможной встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:36:00+03:00

2025-05-16T13:36:00+03:00

2025-05-16T13:46:00+03:00

дональд трамп

владимир путин

россия

сша

украина

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным."Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся. Думаю, мы решим этот вопрос - а может, и нет. Но, по крайней мере, будем знать. А если не решим (ситуацию на Украине) - тогда будет очень интересно", - сказал Трамп журналистам на борту самолета, вылетая из ОАЭ.

https://ria.ru/20250516/tramp-2017355951.html

россия

сша

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2025

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дональд трамп, владимир путин, россия, сша, украина