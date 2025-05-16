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Трамп запутался в информации о новых истребителях ВВС США, пишут СМИ
Трамп запутался в информации о новых истребителях ВВС США, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2025
Трамп запутался в информации о новых истребителях ВВС США, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп вероятно, запутался в информации, когда объявлял о новых истребителях ВВС США, сообщает издание Defense One со ссылкой на слова... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:45:00+03:00
2025-05-16T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вероятно, запутался в информации, когда объявлял о новых истребителях ВВС США, сообщает издание Defense One со ссылкой на слова экспертов и бывшего сотрудника ВВС. В четверг Трамп, выступая перед американскими военными в Катаре, объявил, что военно-воздушные силы США в ближайшее время получат первый в мире истребитель шестого поколения - F-47. Также Трамп сообщил, что США рассматривают возможность модернизации существующего истребителя F-35 до двухдвигательного самолета, который получит название F-55. "Я думаю, он запутался. Очень запутался", - сказал изданию один бывший сотрудник ВВС США. Эксперты сообщили Defense One, что в своих словах Трамп, вероятно, мог обобщить существующие программы, такие как программа F-47 шестого поколения ВВС, модернизация F-35 и, возможно, программа ВМС F/A-XX. В частности, за несколько недель до речи Трампа компания Lockheed Martin действительно объявила о модернизации F-35, однако речь шла об улучшенной авионике и датчиках, а не о полном перепроектировании для увеличения количества двигателей. Отмечается, что Трамп мог иметь в виду двухмоторный двигатель истребитель F-47 шестого поколения, контракт на постройку которого компания Boeing выиграла в марте. В апреле издание Newsweek сообщало, что судьба проекта по производству новейших американских истребителей F-47 зависит от поставок редкоземельных металлов из Китая, на которые Пекин уже ввел ограничения.
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в мире, технологии, сша, катар, китай, дональд трамп, lockheed martin , f-35
В мире, Технологии, США, Катар, Китай, Дональд Трамп, Lockheed Martin , F-35
Трамп запутался в информации о новых истребителях ВВС США, пишут СМИ
Defense One: Трамп запутался, когда объявлял о новых истребителях ВВС США