https://ria.ru/20250516/tramp-2017304897.html

Трамп заявил о новых условиях ведения бизнеса в США

Трамп заявил о новых условиях ведения бизнеса в США - РИА Новости, 16.05.2025

Трамп заявил о новых условиях ведения бизнеса в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие недели его администрация направит уведомления зарубежным партнерам о новых условиях ведения бизнеса в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:31:00+03:00

2025-05-16T11:31:00+03:00

2025-05-16T11:31:00+03:00

экономика

сша

абу-даби

китай

дональд трамп

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АБУ-ДАБИ, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие недели его администрация направит уведомления зарубежным партнерам о новых условиях ведения бизнеса в Соединенных Штатах. "У нас есть 150 стран, которые хотят заключить сделку, но мы физически не можем встретиться со всеми. Так что в течение двух-трех недель... начнут рассылать письма, где, в общем-то, будет честно сказано, сколько нужно будет платить за ведение бизнеса в США", — сказал Трамп в Абу-Даби на американо-эмиратском бизнес-форуме. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250516/tramp-2017296307.html

сша

абу-даби

китай

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экономика, сша, абу-даби, китай, дональд трамп