https://ria.ru/20250516/tramp-2017303711.html

Трамп дистанцируется от демократизаторской повестки, заявил Нарышкин

Трамп дистанцируется от демократизаторской повестки, заявил Нарышкин - РИА Новости, 16.05.2025

Трамп дистанцируется от демократизаторской повестки, заявил Нарышкин

Администрация президента США Дональда Трампа стремительно дистанцируется от обанкротившейся демократизаторской повестки, заявил директор Службы внешней разведки РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:27:00+03:00

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душанбе

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сергей нарышкин

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ДУШАНБЕ, 16 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа стремительно дистанцируется от обанкротившейся демократизаторской повестки, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Обреченность западной индивидуалистической модели демократии сегодня очевидна даже для Соединенных Штатов Америки. Еще недавно они объявляли себя главным защитником прав человека по всему миру, а сегодня администрация Трампа стремительно дистанцируется от обанкротившейся так называемой демократизаторской повестки", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686869.html

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сша, россия, душанбе, дональд трамп, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, в мире