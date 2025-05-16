Рейтинг@Mail.ru
Трамп дистанцируется от демократизаторской повестки, заявил Нарышкин - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/tramp-2017303711.html
Трамп дистанцируется от демократизаторской повестки, заявил Нарышкин
Трамп дистанцируется от демократизаторской повестки, заявил Нарышкин - РИА Новости, 16.05.2025
Трамп дистанцируется от демократизаторской повестки, заявил Нарышкин
Администрация президента США Дональда Трампа стремительно дистанцируется от обанкротившейся демократизаторской повестки, заявил директор Службы внешней разведки РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:27:00+03:00
2025-05-16T11:27:00+03:00
сша
россия
душанбе
дональд трамп
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789732194_0:32:1546:902_1920x0_80_0_0_4e91c65d21015540b3366f7fa9a1675f.jpg
ДУШАНБЕ, 16 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа стремительно дистанцируется от обанкротившейся демократизаторской повестки, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Обреченность западной индивидуалистической модели демократии сегодня очевидна даже для Соединенных Штатов Америки. Еще недавно они объявляли себя главным защитником прав человека по всему миру, а сегодня администрация Трампа стремительно дистанцируется от обанкротившейся так называемой демократизаторской повестки", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686869.html
сша
россия
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789732194_91:0:1507:1062_1920x0_80_0_0_fa277570e211fb373fb78bd61643555f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, душанбе, дональд трамп, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, в мире
США, Россия, Душанбе, Дональд Трамп, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, В мире
Трамп дистанцируется от демократизаторской повестки, заявил Нарышкин

Нарышкин: США дистанцируются от обанкротившейся демократизаторской повестки

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной думы Российской Федерации | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной думы Российской Федерации
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 16 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа стремительно дистанцируется от обанкротившейся демократизаторской повестки, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Обреченность западной индивидуалистической модели демократии сегодня очевидна даже для Соединенных Штатов Америки. Еще недавно они объявляли себя главным защитником прав человека по всему миру, а сегодня администрация Трампа стремительно дистанцируется от обанкротившейся так называемой демократизаторской повестки", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
СВР: удержание Киевом курян в заложниках доказывает его нацистскую сущность
13 мая, 14:58
 
СШАРоссияДушанбеДональд ТрампСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала