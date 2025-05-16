https://ria.ru/20250516/tramp-2017299561.html

СМИ: Уиткофф признался, что учился международным делам на фильмах Netflix

СМИ: Уиткофф признался, что учился международным делам на фильмах Netflix - РИА Новости, 16.05.2025

СМИ: Уиткофф признался, что учился международным делам на фильмах Netflix

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф признался, что черпал знания о международных отношениях из документальных фильмов о мировых конфликтах РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:07:00+03:00

2025-05-16T11:07:00+03:00

2025-05-16T11:07:00+03:00

сша

вьетнам

дональд трамп

стив уиткофф

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф признался, что черпал знания о международных отношениях из документальных фильмов о мировых конфликтах от стримингового сервиса Netflix, сообщает журнал Atlantic. Издание напоминает, что спецпосланник Трампа не имеет дипломатического опыта. Он, отмечает Atlantic, при решении международных вопросов руководствуется интуицией, опытом заключения сделок в сфере недвижимости и дружбой с американским лидером. "В последние месяцы... он прочитал много книг и просмотрел документальные фильмы от Netflix о мировых конфликтах", - говорится в публикации, которая ссылается на признание самого Уиткоффа. Как уточняет журнал, он посмотрел в том числе фильм, посвященный войне во Вьетнаме.

https://ria.ru/20250514/uitkoff-2016969359.html

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сша, вьетнам, дональд трамп, стив уиткофф, netflix, в мире