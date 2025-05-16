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СМИ: Уиткофф признался, что учился международным делам на фильмах Netflix - РИА Новости, 16.05.2025
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11:07 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/tramp-2017299561.html
СМИ: Уиткофф признался, что учился международным делам на фильмах Netflix
СМИ: Уиткофф признался, что учился международным делам на фильмах Netflix - РИА Новости, 16.05.2025
СМИ: Уиткофф признался, что учился международным делам на фильмах Netflix
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф признался, что черпал знания о международных отношениях из документальных фильмов о мировых конфликтах РИА Новости, 16.05.2025
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сша
вьетнам
дональд трамп
стив уиткофф
netflix
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф признался, что черпал знания о международных отношениях из документальных фильмов о мировых конфликтах от стримингового сервиса Netflix, сообщает журнал Atlantic. Издание напоминает, что спецпосланник Трампа не имеет дипломатического опыта. Он, отмечает Atlantic, при решении международных вопросов руководствуется интуицией, опытом заключения сделок в сфере недвижимости и дружбой с американским лидером. "В последние месяцы... он прочитал много книг и просмотрел документальные фильмы от Netflix о мировых конфликтах", - говорится в публикации, которая ссылается на признание самого Уиткоффа. Как уточняет журнал, он посмотрел в том числе фильм, посвященный войне во Вьетнаме.
https://ria.ru/20250514/uitkoff-2016969359.html
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сша, вьетнам, дональд трамп, стив уиткофф, netflix, в мире
США, Вьетнам, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Netflix, В мире
СМИ: Уиткофф признался, что учился международным делам на фильмах Netflix

Atlantic: Уиткофф черпал знания о международных отношениях из фильмов Netflix

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф признался, что черпал знания о международных отношениях из документальных фильмов о мировых конфликтах от стримингового сервиса Netflix, сообщает журнал Atlantic.
Издание напоминает, что спецпосланник Трампа не имеет дипломатического опыта. Он, отмечает Atlantic, при решении международных вопросов руководствуется интуицией, опытом заключения сделок в сфере недвижимости и дружбой с американским лидером.
"В последние месяцы... он прочитал много книг и просмотрел документальные фильмы от Netflix о мировых конфликтах", - говорится в публикации, которая ссылается на признание самого Уиткоффа.
Как уточняет журнал, он посмотрел в том числе фильм, посвященный войне во Вьетнаме.
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СШАВьетнамДональд ТрампСтив УиткоффNetflixВ мире
 
 
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