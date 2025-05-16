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Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 16.05.2025
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10:55 16.05.2025 (обновлено: 11:11 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/tramp-2017296307.html
Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным
Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 16.05.2025
Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным произойдет, "как только мы сможем это устроить". РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:55:00+03:00
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дональд трамп
владимир путин
в мире
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АБУ-ДАБИ, 16 мая -РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным произойдет, "как только мы сможем это устроить"."Мы разрешим это... Я бы даже поехал прямо отсюда (на встречу – ред.). Но я хочу увидеть моего прекрасного внука. Я могу вам сказать, что мир сейчас стал более безопасным, я думаю, через 2-3 недели мы можем его сделать еще безопаснее, мы займемся несколькими ситуациями", - сказал Трамп в Абу-Даби, отвечая на вопрос журналистов о том, когда состоится его встреча с президентом России.
https://ria.ru/20250515/tramp-2017239551.html
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дональд трамп, владимир путин, в мире, россия, сша
Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире, Россия, США
Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным

Трамп намерен встретиться с Путиным, как только это будет возможно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 16 мая -РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным произойдет, "как только мы сможем это устроить".
"Мы разрешим это... Я бы даже поехал прямо отсюда (на встречу – ред.). Но я хочу увидеть моего прекрасного внука. Я могу вам сказать, что мир сейчас стал более безопасным, я думаю, через 2-3 недели мы можем его сделать еще безопаснее, мы займемся несколькими ситуациями", - сказал Трамп в Абу-Даби, отвечая на вопрос журналистов о том, когда состоится его встреча с президентом России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Белый дом назвал Трампа реалистом в вопросе урегулирования на Украине
15 мая, 23:44
 
Дональд ТрампВладимир ПутинВ миреРоссияСША
 
 
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