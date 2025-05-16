https://ria.ru/20250516/tramp-2017296307.html

Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным

Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 16.05.2025

Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным произойдет, "как только мы сможем это устроить". РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:55:00+03:00

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дональд трамп

владимир путин

в мире

россия

сша

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АБУ-ДАБИ, 16 мая -РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным произойдет, "как только мы сможем это устроить"."Мы разрешим это... Я бы даже поехал прямо отсюда (на встречу – ред.). Но я хочу увидеть моего прекрасного внука. Я могу вам сказать, что мир сейчас стал более безопасным, я думаю, через 2-3 недели мы можем его сделать еще безопаснее, мы займемся несколькими ситуациями", - сказал Трамп в Абу-Даби, отвечая на вопрос журналистов о том, когда состоится его встреча с президентом России.

https://ria.ru/20250515/tramp-2017239551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дональд трамп, владимир путин, в мире, россия, сша