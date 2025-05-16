https://ria.ru/20250516/tramp-2017296307.html
Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным
Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 16.05.2025
Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным произойдет, "как только мы сможем это устроить". РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:55:00+03:00
2025-05-16T10:55:00+03:00
2025-05-16T11:11:00+03:00
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АБУ-ДАБИ, 16 мая -РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным произойдет, "как только мы сможем это устроить"."Мы разрешим это... Я бы даже поехал прямо отсюда (на встречу – ред.). Но я хочу увидеть моего прекрасного внука. Я могу вам сказать, что мир сейчас стал более безопасным, я думаю, через 2-3 недели мы можем его сделать еще безопаснее, мы займемся несколькими ситуациями", - сказал Трамп в Абу-Даби, отвечая на вопрос журналистов о том, когда состоится его встреча с президентом России.
https://ria.ru/20250515/tramp-2017239551.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире, Россия, США
Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным
Трамп намерен встретиться с Путиным, как только это будет возможно