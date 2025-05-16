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Оверчук оценил товарооборот России с Афганистаном

Оверчук оценил товарооборот России с Афганистаном - РИА Новости, 16.05.2025

Оверчук оценил товарооборот России с Афганистаном

Россия оценивает товарооборот с Афганистаном по итогам 2024 года в 323 миллиона долларов, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:42:00+03:00

2025-05-16T15:42:00+03:00

2025-05-16T15:42:00+03:00

россия

афганистан

алексей оверчук

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Россия оценивает товарооборот с Афганистаном по итогам 2024 года в 323 миллиона долларов, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. "Показатели нашей двусторонней торговли пока достаточно скромные. По итогам 2024 года, по нашим данным, товарооборот составил всего 323 миллиона долларов", - сказал он в ходе встречи с вице-премьером Афганистана Абдул Гани Барадаром на полях форума "Россия - Исламский мир. KazanForum". По словам Оверчука, двусторонняя торговля России и Афганистана имеет значительный потенциал для роста.

https://ria.ru/20250418/naryshkin-2012158175.html

россия

афганистан

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Наталья Макарова

россия, афганистан, алексей оверчук