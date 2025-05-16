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Оверчук оценил товарооборот России с Афганистаном - РИА Новости, 16.05.2025
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15:42 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/tovarooborot-2017397738.html
Оверчук оценил товарооборот России с Афганистаном
Оверчук оценил товарооборот России с Афганистаном - РИА Новости, 16.05.2025
Оверчук оценил товарооборот России с Афганистаном
Россия оценивает товарооборот с Афганистаном по итогам 2024 года в 323 миллиона долларов, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:42:00+03:00
2025-05-16T15:42:00+03:00
россия
афганистан
алексей оверчук
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Россия оценивает товарооборот с Афганистаном по итогам 2024 года в 323 миллиона долларов, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. "Показатели нашей двусторонней торговли пока достаточно скромные. По итогам 2024 года, по нашим данным, товарооборот составил всего 323 миллиона долларов", - сказал он в ходе встречи с вице-премьером Афганистана Абдул Гани Барадаром на полях форума "Россия - Исламский мир. KazanForum". По словам Оверчука, двусторонняя торговля России и Афганистана имеет значительный потенциал для роста.
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россия, афганистан, алексей оверчук
Россия, Афганистан, Алексей Оверчук
Оверчук оценил товарооборот России с Афганистаном

Оверчук: товарооборот России и Афганистана в 2024 году составил $323 миллиона

© Фото : Посольство России в АфганистанеПосольство России в Кабуле
Посольство России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Посольство России в Афганистане
Посольство России в Кабуле. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Россия оценивает товарооборот с Афганистаном по итогам 2024 года в 323 миллиона долларов, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
«
"Показатели нашей двусторонней торговли пока достаточно скромные. По итогам 2024 года, по нашим данным, товарооборот составил всего 323 миллиона долларов", - сказал он в ходе встречи с вице-премьером Афганистана Абдул Гани Барадаром на полях форума "Россия - Исламский мир. KazanForum".
По словам Оверчука, двусторонняя торговля России и Афганистана имеет значительный потенциал для роста.
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