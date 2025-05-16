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В Салавате под завалами здания завода нашли тело погибшего - РИА Новости, 16.05.2025
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18:07 16.05.2025 (обновлено: 18:51 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/telo-2017457322.html
В Салавате под завалами здания завода нашли тело погибшего
В Салавате под завалами здания завода нашли тело погибшего - РИА Новости, 16.05.2025
В Салавате под завалами здания завода нашли тело погибшего
Под завалами здания на заводе в башкирском Салавате обнаружили тело мужчины, сообщило МЧС региона. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:07:00+03:00
2025-05-16T18:51:00+03:00
происшествия
салават
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Под завалами здания на заводе в башкирском Салавате обнаружили тело мужчины, сообщило МЧС региона."В Салавате под завалами спасателями обнаружен погибший 46-летний мужчина. Объявлена полная ликвидация последствий", — говорится в материале.По информации ведомства, в результате происшествия в реанимации с сильными ожогами находятся трое мужчин — им 51, 49 и 44 года соответственно. Еще один мужчина с ушибами таза и переломами после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение.Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что утром в пятницу поступила информация о взрыве на территории бывшего Оптико-механического завода на предприятии "Свеча" (город Салават).Как указали в ведомстве, по предварительным данным, в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением. Следственным отделом по городу Салавату СУ СК России по Башкирии возбуждено уголовное дело по части первой статьи 217 УК — о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
https://ria.ru/20250506/vzryv-2015204903.html
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происшествия, салават, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Салават, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Салавате под завалами здания завода нашли тело погибшего

МЧС: в башкирском Салавате под завалами здания завода нашли тело мужчины

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramЛиквидация последствий взрыва на территории предприятия "Свеча" в Салавате. 16 мая 2025 года
Ликвидация последствий взрыва на территории предприятия Свеча в Салавате. 16 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Ликвидация последствий взрыва на территории предприятия "Свеча" в Салавате. 16 мая 2025 года
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Под завалами здания на заводе в башкирском Салавате обнаружили тело мужчины, сообщило МЧС региона.
Салавате под завалами спасателями обнаружен погибший 46-летний мужчина. Объявлена полная ликвидация последствий", — говорится в материале.
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По информации ведомства, в результате происшествия в реанимации с сильными ожогами находятся трое мужчин — им 51, 49 и 44 года соответственно. Еще один мужчина с ушибами таза и переломами после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение.
Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что утром в пятницу поступила информация о взрыве на территории бывшего Оптико-механического завода на предприятии "Свеча" (город Салават).
Как указали в ведомстве, по предварительным данным, в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.
Следственным отделом по городу Салавату СУ СК России по Башкирии возбуждено уголовное дело по части первой статьи 217 УК — о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
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ПроисшествияСалаватРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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