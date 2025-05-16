https://ria.ru/20250516/telo-2017457322.html

В Салавате под завалами здания завода нашли тело погибшего

В Салавате под завалами здания завода нашли тело погибшего - РИА Новости, 16.05.2025

В Салавате под завалами здания завода нашли тело погибшего

Под завалами здания на заводе в башкирском Салавате обнаружили тело мужчины, сообщило МЧС региона. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:07:00+03:00

2025-05-16T18:07:00+03:00

2025-05-16T18:51:00+03:00

происшествия

салават

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Под завалами здания на заводе в башкирском Салавате обнаружили тело мужчины, сообщило МЧС региона."В Салавате под завалами спасателями обнаружен погибший 46-летний мужчина. Объявлена полная ликвидация последствий", — говорится в материале.По информации ведомства, в результате происшествия в реанимации с сильными ожогами находятся трое мужчин — им 51, 49 и 44 года соответственно. Еще один мужчина с ушибами таза и переломами после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение.Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что утром в пятницу поступила информация о взрыве на территории бывшего Оптико-механического завода на предприятии "Свеча" (город Салават).Как указали в ведомстве, по предварительным данным, в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением. Следственным отделом по городу Салавату СУ СК России по Башкирии возбуждено уголовное дело по части первой статьи 217 УК — о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

https://ria.ru/20250506/vzryv-2015204903.html

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салават

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происшествия, салават, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)