Текслер: Челябинская область успешно реализует экологические проекты

ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Челябинская область успешно реализует экологические проекты на территории региона, в том числе комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами, развитие экотуризма, очистку водоемов, создание особо охраняемых территорий, сообщил в пятницу глава региона Алексей Текслер. Текслер принял участие в IV Открытом форуме по вопросам экологии и сохранения водных объектов в Челябинске. По словам Текслера, главная цель встречи – обсудить вопросы сохранения природных ресурсов, укрепления экологической безопасности и формирования экологической культуры. "Глава региона сообщил об успешной реализации мероприятий в рамках проектов "Чистый воздух" и "Чистая страна", а также комплексной системы обращения с ТКО. Он отметил планомерное снижение выбросов в атмосферу, сохранение биоразнообразия, создание особо охраняемых территорий, развитие экологического туризма, очистку водоемов и ликвидацию свалок. Особо было отмечено, что регион первым в стране провел рекультивацию свалок в Челябинске и Магнитогорске", - сообщает пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, Челябинская область стала одним из активных участников нацпроекта "Экологическое благополучие". "Мы делаем это максимально системно, с охватом широкого круга участников: бизнес, промышленные предприятия, муниципалитеты, органы власти, подрядные организации, научное и образовательное сообщество, транспортные предприятия и энергетики. И самая важная задача – это максимально комфортная, качественная жизнь граждан. Без экологического благополучия это невозможно", - цитирует пресс-служба слова Текслера. Экологическое благополучие, по мнению губернатора, будет оцениваться не только по статистическим показателям, но и по результатам социологических опросов, отражающих оценку жителями эффективности работы власти и всех участников процесса. Также губернатор отметил успешную реализацию экологических проектов на предприятиях региона: газификация котельных Челябинска, рекультивация Коркинского карьера, остановка электродного производства на ЧЭМК, реконструкция газоочисток и систем оборотного водоснабжения на металлургических предприятиях, внедрение экологического транспорта и создание системы экомониторинга. Параллельно с этим в области продолжается работа по очистке водоемов: работы идут на городском пруду реки Ай в Златоусте и реке Миасс в Челябинске, добавил он. Губернатор выразил уверенность, что по итогам форума возникнут новые идеи и проекты, которые будут реализованы в регионе, добавляет пресс-служба. Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам, и охране окружающей среды Александр Коган на форуме рассказал о решении вопросов с состоянием контейнерных площадок. "Что касается контейнерных площадок, то у нас подготовлен проект закона, который принят в 1-м чтении. И сейчас готовим его ко 2-му чтению. Люди, когда выходят из подъезда, они видят контейнерную площадку и говорят, плохо или хорошо работает мусорная реформа. Они хотят видят чистоту, раздельный сбор отходов, мусоровозы", - сказал он на форуме. Также Коган отметил, что реализация "Чистого воздуха", экологических программ изменила точку зрения на Челябинскую область как "неблагоприятное место для жизни". "Благодаря системным мерам федерального и регионального правительства удалось переломить этот тренд. Сейчас регион воспринимается как место экологически во многом благополучное. И новая точка для экологического туризма в нашей стране", - сказал он. Директор фонда поддержки и развития экологических инициатив "Компас" Татьяна Ковалева рассказала о создании аналитического центра Минприроды России и реализации федеральных проектов. "Федеральный проект "Вода России" реализуется в 2 этапа… Второй блок, который решает федеральный проект, – экологическое оздоровление водных объектов. Выявлено 6,5 тыс км водных объектов, которые требуют расчистки и оздоровления. Было принято решение определить перечень объектов с регионами… Также важное направление работы – эколоволонтерство. И хотела бы отметить Челябинскую область – она является одним из лидеров акции "Вода России", здесь проводятся экофестивали… а общими усилиями было очищено порядка 2 тыс км берегов", - сказала она на форуме.
ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Челябинская область успешно реализует экологические проекты на территории региона, в том числе комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами, развитие экотуризма, очистку водоемов, создание особо охраняемых территорий, сообщил в пятницу глава региона Алексей Текслер.
Текслер принял участие в IV Открытом форуме по вопросам экологии и сохранения водных объектов в Челябинске. По словам Текслера, главная цель встречи – обсудить вопросы сохранения природных ресурсов, укрепления экологической безопасности и формирования экологической культуры.
"Глава региона сообщил об успешной реализации мероприятий в рамках проектов "Чистый воздух" и "Чистая страна", а также комплексной системы обращения с ТКО. Он отметил планомерное снижение выбросов в атмосферу, сохранение биоразнообразия, создание особо охраняемых территорий, развитие экологического туризма, очистку водоемов и ликвидацию свалок. Особо было отмечено, что регион первым в стране провел рекультивацию свалок в Челябинске и Магнитогорске", - сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора, Челябинская область стала одним из активных участников нацпроекта "Экологическое благополучие". "Мы делаем это максимально системно, с охватом широкого круга участников: бизнес, промышленные предприятия, муниципалитеты, органы власти, подрядные организации, научное и образовательное сообщество, транспортные предприятия и энергетики. И самая важная задача – это максимально комфортная, качественная жизнь граждан. Без экологического благополучия это невозможно", - цитирует пресс-служба слова Текслера.
Экологическое благополучие, по мнению губернатора, будет оцениваться не только по статистическим показателям, но и по результатам социологических опросов, отражающих оценку жителями эффективности работы власти и всех участников процесса.
Также губернатор отметил успешную реализацию экологических проектов на предприятиях региона: газификация котельных Челябинска, рекультивация Коркинского карьера, остановка электродного производства на ЧЭМК, реконструкция газоочисток и систем оборотного водоснабжения на металлургических предприятиях, внедрение экологического транспорта и создание системы экомониторинга. Параллельно с этим в области продолжается работа по очистке водоемов: работы идут на городском пруду реки Ай в Златоусте и реке Миасс в Челябинске, добавил он.
Губернатор выразил уверенность, что по итогам форума возникнут новые идеи и проекты, которые будут реализованы в регионе, добавляет пресс-служба.
Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам, и охране окружающей среды Александр Коган на форуме рассказал о решении вопросов с состоянием контейнерных площадок. "Что касается контейнерных площадок, то у нас подготовлен проект закона, который принят в 1-м чтении. И сейчас готовим его ко 2-му чтению. Люди, когда выходят из подъезда, они видят контейнерную площадку и говорят, плохо или хорошо работает мусорная реформа. Они хотят видят чистоту, раздельный сбор отходов, мусоровозы", - сказал он на форуме.
Также Коган отметил, что реализация "Чистого воздуха", экологических программ изменила точку зрения на Челябинскую область как "неблагоприятное место для жизни". "Благодаря системным мерам федерального и регионального правительства удалось переломить этот тренд. Сейчас регион воспринимается как место экологически во многом благополучное. И новая точка для экологического туризма в нашей стране", - сказал он.
Директор фонда поддержки и развития экологических инициатив "Компас" Татьяна Ковалева рассказала о создании аналитического центра МинприродыРоссии и реализации федеральных проектов. "Федеральный проект "Вода России" реализуется в 2 этапа… Второй блок, который решает федеральный проект, – экологическое оздоровление водных объектов. Выявлено 6,5 тыс км водных объектов, которые требуют расчистки и оздоровления. Было принято решение определить перечень объектов с регионами… Также важное направление работы – эколоволонтерство. И хотела бы отметить Челябинскую область – она является одним из лидеров акции "Вода России", здесь проводятся экофестивали… а общими усилиями было очищено порядка 2 тыс км берегов", - сказала она на форуме.
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