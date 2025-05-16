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В России разработали платформу для высокоскоростной спутниковой связи - РИА Новости, 16.05.2025
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03:44 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/svyaz-2017249436.html
В России разработали платформу для высокоскоростной спутниковой связи
В России разработали платформу для высокоскоростной спутниковой связи - РИА Новости, 16.05.2025
В России разработали платформу для высокоскоростной спутниковой связи
Низкоорбитальный комплекс для развития высокоскоростной межспутниковой и наземной связи на базе технологии АФАР (активная фазированная антенная решетка)... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T03:44:00+03:00
2025-05-16T03:44:00+03:00
технологии
россия
национальная технологическая инициатива (нти)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Низкоорбитальный комплекс для развития высокоскоростной межспутниковой и наземной связи на базе технологии АФАР (активная фазированная антенная решетка) разработала команда Томского национального исследовательского университета, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, а также Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Как уточнили в НТИ, стартап направлен на создание российского аналога Starlink. В фонде ожидают, что он будет развивать двустороннюю спутниковую связь по всему миру. "Разработанная сибирскими студентами технология позволит создавать изделия исключительно из отечественных компонентов. Комплекс состоит из двух малых космических аппаратов формата CubeSAT 6U, которые производятся по новой технологии космических АФАР. Отличие от прошлых поколений заключается в интеграции отечественной СВЧ-электроники, микроконтроллеров, программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС), собственных приемо-передающих модулей, радиотехнических систем", - рассказал лидер стартапа Герман Янгалин. В НТИ отметили, что в планах разработчиков запустить до 192 спутников на низких околоземных орбитах. Комплекс будет выполнять многофункциональные задачи: передавать и принимать данные, проводить исследования в сельском хозяйстве, анализировать движение транспорта. Проект направлен на развитие новых рынков спутниковой связи, инфраструктуры ближнего космоса, технологий дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и радиосвязи. Кроме того, в НТИ подчеркнули, что орбитальный комплекс АФАР находится на стадии НИОКР, прототипы антенных решеток для микроспутников формата CubeSAT прошли испытания в стратосфере. "Проект участвует в программе федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", при этом оператором акселерационных программ выступает НТИ", - добавили в фонде.
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технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти)
Технологии, Россия, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
В России разработали платформу для высокоскоростной спутниковой связи

НТИ: в России разработали платформу для высокоскоростной спутниковой связи

© Fotolia / VadimsadovskiСпутники на Земной орбите
Спутники на Земной орбите - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Fotolia / Vadimsadovski
Спутники на Земной орбите. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Низкоорбитальный комплекс для развития высокоскоростной межспутниковой и наземной связи на базе технологии АФАР (активная фазированная антенная решетка) разработала команда Томского национального исследовательского университета, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, а также Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
Как уточнили в НТИ, стартап направлен на создание российского аналога Starlink. В фонде ожидают, что он будет развивать двустороннюю спутниковую связь по всему миру.
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"Разработанная сибирскими студентами технология позволит создавать изделия исключительно из отечественных компонентов. Комплекс состоит из двух малых космических аппаратов формата CubeSAT 6U, которые производятся по новой технологии космических АФАР. Отличие от прошлых поколений заключается в интеграции отечественной СВЧ-электроники, микроконтроллеров, программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС), собственных приемо-передающих модулей, радиотехнических систем", - рассказал лидер стартапа Герман Янгалин.
В НТИ отметили, что в планах разработчиков запустить до 192 спутников на низких околоземных орбитах. Комплекс будет выполнять многофункциональные задачи: передавать и принимать данные, проводить исследования в сельском хозяйстве, анализировать движение транспорта. Проект направлен на развитие новых рынков спутниковой связи, инфраструктуры ближнего космоса, технологий дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и радиосвязи.
Кроме того, в НТИ подчеркнули, что орбитальный комплекс АФАР находится на стадии НИОКР, прототипы антенных решеток для микроспутников формата CubeSAT прошли испытания в стратосфере.
"Проект участвует в программе федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", при этом оператором акселерационных программ выступает НТИ", - добавили в фонде.
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