Рейтинг@Mail.ru
Иркутским бойцам СВО передали 80 новых автомобилей - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
10:40 16.05.2025 (обновлено: 17:29 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/svo-2017288981.html
Иркутским бойцам СВО передали 80 новых автомобилей
Иркутским бойцам СВО передали 80 новых автомобилей - РИА Новости, 16.05.2025
Иркутским бойцам СВО передали 80 новых автомобилей
Бойцам СВО из Иркутской области в Ростове-на-Дону переданы 80 новых автомобилей, техника поступит на курское, луганское и донецкое направления, сообщил... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:40:00+03:00
2025-05-16T17:29:00+03:00
ростов-на-дону
игорь кобзев
иркутская область
сво
иркутск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017296885_0:54:1034:636_1920x0_80_0_0_5e7035c8eda1ef64aade4fdba1a440e1.jpg
ИРКУТСК, 16 мая - РИА Новости. Бойцам СВО из Иркутской области в Ростове-на-Дону переданы 80 новых автомобилей, техника поступит на курское, луганское и донецкое направления, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Telegram-канале. "Вместе с Народным фронтом передали нашим бойцам еще 80 новых автомобилей. В год юбилея Победы эта цифра - неслучайна", - написал Кобзев. Он отметил, что автомобили отправятся в подразделения на курское, донецкое и луганское направления, где служат бойцы из Иркутской области. Каждая машина укомплектована дополнительным комплектом резины. "Вручил бойцам благодарственные письма, часы. И, конечно, поздравил с юбилеем Победы. Передал слова благодарности от наших ветеранов", - добавил Кобзев. В апреле глава региона передал иркутянам - участникам специальной военной операции 10 новых машин, а в декабре прошлого года – 86. Также регион регулярно отправляет бойцам гуманитарную помощь, посылки от родных и близких.После Ростова-на-Дону Кобзев отправился в зону специальной военной операции, чтобы навестить военнослужащих полка "Иркут". Он поздравил бойцов с 80-летием Победы, рассказал об основных новостях из жизни Приангарья. Бойцы озвучили губернатору свои просьбы."Записал для себя все проблемные моменты. Приложу все усилия, чтобы помочь", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20240828/pomosch-1969013051.html
ростов-на-дону
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017296885_57:0:977:690_1920x0_80_0_0_1dfc109ec3f582c6756a19ec10192672.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, игорь кобзев, сво, иркутск
Ростов-на-Дону, Игорь Кобзев, Иркутская область, СВО, Иркутск
Иркутским бойцам СВО передали 80 новых автомобилей

В Ростове-на-Дону бойцам СВО из Иркутской области передали 80 новых автомобилей

© Фото : Пресс-служба правительства ПриангарьяБойцам СВО из Иркутской области в Ростове-на-Дону переданы 80 новых автомобилей
Бойцам СВО из Иркутской области в Ростове-на-Дону переданы 80 новых автомобилей - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Приангарья
Бойцам СВО из Иркутской области в Ростове-на-Дону переданы 80 новых автомобилей
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 16 мая - РИА Новости. Бойцам СВО из Иркутской области в Ростове-на-Дону переданы 80 новых автомобилей, техника поступит на курское, луганское и донецкое направления, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Telegram-канале.
«
"Вместе с Народным фронтом передали нашим бойцам еще 80 новых автомобилей. В год юбилея Победы эта цифра - неслучайна", - написал Кобзев.
Он отметил, что автомобили отправятся в подразделения на курское, донецкое и луганское направления, где служат бойцы из Иркутской области. Каждая машина укомплектована дополнительным комплектом резины.
© Фото : Пресс-служба правительства ПриангарьяБойцам СВО из Иркутской области в Ростове-на-Дону переданы 80 новых автомобилей
Бойцам СВО из Иркутской области в Ростове-на-Дону переданы 80 новых автомобилей - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Приангарья
Бойцам СВО из Иркутской области в Ростове-на-Дону переданы 80 новых автомобилей
"Вручил бойцам благодарственные письма, часы. И, конечно, поздравил с юбилеем Победы. Передал слова благодарности от наших ветеранов", - добавил Кобзев.
В апреле глава региона передал иркутянам - участникам специальной военной операции 10 новых машин, а в декабре прошлого года – 86. Также регион регулярно отправляет бойцам гуманитарную помощь, посылки от родных и близких.
Житель Костромы передал бойцам СВО свой автомобиль - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Житель Костромы передал бойцам СВО свой автомобиль
28 августа 2024, 16:08
После Ростова-на-Дону Кобзев отправился в зону специальной военной операции, чтобы навестить военнослужащих полка "Иркут". Он поздравил бойцов с 80-летием Победы, рассказал об основных новостях из жизни Приангарья. Бойцы озвучили губернатору свои просьбы.
"Записал для себя все проблемные моменты. Приложу все усилия, чтобы помочь", - добавил глава региона.
 
Иркутская областьРостов-на-ДонуИгорь КобзевСВОИркутск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала