https://ria.ru/20250516/svo-2017288981.html

Иркутским бойцам СВО передали 80 новых автомобилей

Иркутским бойцам СВО передали 80 новых автомобилей - РИА Новости, 16.05.2025

Иркутским бойцам СВО передали 80 новых автомобилей

Бойцам СВО из Иркутской области в Ростове-на-Дону переданы 80 новых автомобилей, техника поступит на курское, луганское и донецкое направления, сообщил... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:40:00+03:00

2025-05-16T10:40:00+03:00

2025-05-16T17:29:00+03:00

ростов-на-дону

игорь кобзев

иркутская область

сво

иркутск

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ИРКУТСК, 16 мая - РИА Новости. Бойцам СВО из Иркутской области в Ростове-на-Дону переданы 80 новых автомобилей, техника поступит на курское, луганское и донецкое направления, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Telegram-канале. "Вместе с Народным фронтом передали нашим бойцам еще 80 новых автомобилей. В год юбилея Победы эта цифра - неслучайна", - написал Кобзев. Он отметил, что автомобили отправятся в подразделения на курское, донецкое и луганское направления, где служат бойцы из Иркутской области. Каждая машина укомплектована дополнительным комплектом резины. "Вручил бойцам благодарственные письма, часы. И, конечно, поздравил с юбилеем Победы. Передал слова благодарности от наших ветеранов", - добавил Кобзев. В апреле глава региона передал иркутянам - участникам специальной военной операции 10 новых машин, а в декабре прошлого года – 86. Также регион регулярно отправляет бойцам гуманитарную помощь, посылки от родных и близких.После Ростова-на-Дону Кобзев отправился в зону специальной военной операции, чтобы навестить военнослужащих полка "Иркут". Он поздравил бойцов с 80-летием Победы, рассказал об основных новостях из жизни Приангарья. Бойцы озвучили губернатору свои просьбы."Записал для себя все проблемные моменты. Приложу все усилия, чтобы помочь", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20240828/pomosch-1969013051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростов-на-дону, игорь кобзев, сво, иркутск