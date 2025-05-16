Иркутским бойцам СВО передали 80 новых автомобилей
В Ростове-на-Дону бойцам СВО из Иркутской области передали 80 новых автомобилей
© Фото : Пресс-служба правительства ПриангарьяБойцам СВО из Иркутской области в Ростове-на-Дону переданы 80 новых автомобилей
© Фото : Пресс-служба правительства Приангарья
Бойцам СВО из Иркутской области в Ростове-на-Дону переданы 80 новых автомобилей
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 16 мая - РИА Новости. Бойцам СВО из Иркутской области в Ростове-на-Дону переданы 80 новых автомобилей, техника поступит на курское, луганское и донецкое направления, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Telegram-канале.
«
"Вместе с Народным фронтом передали нашим бойцам еще 80 новых автомобилей. В год юбилея Победы эта цифра - неслучайна", - написал Кобзев.
Он отметил, что автомобили отправятся в подразделения на курское, донецкое и луганское направления, где служат бойцы из Иркутской области. Каждая машина укомплектована дополнительным комплектом резины.
© Фото : Пресс-служба правительства ПриангарьяБойцам СВО из Иркутской области в Ростове-на-Дону переданы 80 новых автомобилей
© Фото : Пресс-служба правительства Приангарья
Бойцам СВО из Иркутской области в Ростове-на-Дону переданы 80 новых автомобилей
"Вручил бойцам благодарственные письма, часы. И, конечно, поздравил с юбилеем Победы. Передал слова благодарности от наших ветеранов", - добавил Кобзев.
В апреле глава региона передал иркутянам - участникам специальной военной операции 10 новых машин, а в декабре прошлого года – 86. Также регион регулярно отправляет бойцам гуманитарную помощь, посылки от родных и близких.
Житель Костромы передал бойцам СВО свой автомобиль
28 августа 2024, 16:08
После Ростова-на-Дону Кобзев отправился в зону специальной военной операции, чтобы навестить военнослужащих полка "Иркут". Он поздравил бойцов с 80-летием Победы, рассказал об основных новостях из жизни Приангарья. Бойцы озвучили губернатору свои просьбы.
"Записал для себя все проблемные моменты. Приложу все усилия, чтобы помочь", - добавил глава региона.