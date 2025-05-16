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Представители "Фонда Ройзмана*" обжаловали ликвидацию организации - РИА Новости, 16.05.2025
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21:50 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/sud-2017505058.html
Представители "Фонда Ройзмана*" обжаловали ликвидацию организации
Представители "Фонда Ройзмана*" обжаловали ликвидацию организации - РИА Новости, 16.05.2025
Представители "Фонда Ройзмана*" обжаловали ликвидацию организации
Представители благотворительного "Фонда Ройзмана*" обжаловали ликвидацию организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Октябрьского районного суда... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T21:50:00+03:00
2025-05-16T21:50:00+03:00
происшествия
россия
евгений ройзман
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Представители благотворительного "Фонда Ройзмана*" обжаловали ликвидацию организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Октябрьского районного суда Екатеринбурга. "Представитель административного ответчика подал апелляционную жалобу", – сказал собеседник агентства. Главное управление министерства юстиции России по Свердловской области в октябре 2024 года организовало проверку благотворительного "Фонда Ройзмана*", после которой из-за выявленных нарушений в Октябрьский районный суд столицы Урала был подан иск о ликвидации фонда. Суд 14 апреля удовлетворил иск Минюста о ликвидации фонда. Ранее, 7 февраля, "Фонд Ройзмана*" подал встречный иск к Минюсту в свердловский арбитраж, организация требовала признать недействительным акт проведенной проверки и подлежащим отмене, признать действия ведомства незаконными. Арбитражный суд региона 7 мая отклонил иск фонда. Ранее на заседании в Октябрьском райсуде озвучивалось, что фонд направлял управлению Минюста соглашение о примирении сторон – ведомство от примирения отказалось, также представитель Минюста на процессе озвучивала, что нецелевым образом фондом было израсходовано более 4 миллионов рублей. Согласно акту проверки, в деятельности организации были обнаружены нарушения. Так, местонахождение фонда не совпадает с адресом, указанным в едином госреестре юридических лиц, а из 22 заявленных в уставе целей создания организации фактически деятельность осуществлялась только по пяти направлениям. В судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, сказано, что "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия. При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, а в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не использованы по их целевому назначению". Также фонд получал средства от иностранных источников, но не отражал это официально и тратил деньги на неуставные цели, в том числе на покупку алкоголя, цветов на день рождения Ройзмана*, оплату в ресторане, следует из судебных документов. Как указано на сайте организации, "Фонд Ройзмана*" существовал с 2015 года, ноябре 2022 года Минюст России включил Ройзмана* в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.* Признан иноагентом в России
https://ria.ru/20250414/fond-2011200883.html
https://ria.ru/20250304/fond-2002918207.html
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происшествия, россия, евгений ройзман
Происшествия, Россия, Евгений Ройзман
Представители "Фонда Ройзмана*" обжаловали ликвидацию организации

Представители "Фонда Ройзмана" обжаловали ликвидацию организации в Екатеринбурге

© AP Photo / Vladimir PodoksyonovЕвгений Ройзман* на заседании суда в Екатеринбурге
Евгений Ройзман* на заседании суда в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Vladimir Podoksyonov
Евгений Ройзман* на заседании суда в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Представители благотворительного "Фонда Ройзмана*" обжаловали ликвидацию организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Октябрьского районного суда Екатеринбурга.
"Представитель административного ответчика подал апелляционную жалобу", – сказал собеседник агентства.
Евгений Ройзман* - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Директор фонда Ройзмана* объяснила помощь фигуранту дела о педофилии
14 апреля, 17:40
Главное управление министерства юстиции России по Свердловской области в октябре 2024 года организовало проверку благотворительного "Фонда Ройзмана*", после которой из-за выявленных нарушений в Октябрьский районный суд столицы Урала был подан иск о ликвидации фонда. Суд 14 апреля удовлетворил иск Минюста о ликвидации фонда. Ранее, 7 февраля, "Фонд Ройзмана*" подал встречный иск к Минюсту в свердловский арбитраж, организация требовала признать недействительным акт проведенной проверки и подлежащим отмене, признать действия ведомства незаконными. Арбитражный суд региона 7 мая отклонил иск фонда.
Ранее на заседании в Октябрьском райсуде озвучивалось, что фонд направлял управлению Минюста соглашение о примирении сторон – ведомство от примирения отказалось, также представитель Минюста на процессе озвучивала, что нецелевым образом фондом было израсходовано более 4 миллионов рублей.
Согласно акту проверки, в деятельности организации были обнаружены нарушения. Так, местонахождение фонда не совпадает с адресом, указанным в едином госреестре юридических лиц, а из 22 заявленных в уставе целей создания организации фактически деятельность осуществлялась только по пяти направлениям.
В судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, сказано, что "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия. При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, а в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не использованы по их целевому назначению". Также фонд получал средства от иностранных источников, но не отражал это официально и тратил деньги на неуставные цели, в том числе на покупку алкоголя, цветов на день рождения Ройзмана*, оплату в ресторане, следует из судебных документов.
Как указано на сайте организации, "Фонд Ройзмана*" существовал с 2015 года, ноябре 2022 года Минюст России включил Ройзмана* в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
* Признан иноагентом в России
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
"Фонд Ройзмана*" тратил деньги на неуставные цели
4 марта, 11:08
 
ПроисшествияРоссияЕвгений Ройзман
 
 
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