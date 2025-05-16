https://ria.ru/20250516/sud-2017505058.html

Представители "Фонда Ройзмана*" обжаловали ликвидацию организации

Представители "Фонда Ройзмана*" обжаловали ликвидацию организации - РИА Новости, 16.05.2025

Представители "Фонда Ройзмана*" обжаловали ликвидацию организации

Представители благотворительного "Фонда Ройзмана*" обжаловали ликвидацию организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Октябрьского районного суда... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T21:50:00+03:00

2025-05-16T21:50:00+03:00

2025-05-16T21:50:00+03:00

происшествия

россия

евгений ройзман

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Представители благотворительного "Фонда Ройзмана*" обжаловали ликвидацию организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Октябрьского районного суда Екатеринбурга. "Представитель административного ответчика подал апелляционную жалобу", – сказал собеседник агентства. Главное управление министерства юстиции России по Свердловской области в октябре 2024 года организовало проверку благотворительного "Фонда Ройзмана*", после которой из-за выявленных нарушений в Октябрьский районный суд столицы Урала был подан иск о ликвидации фонда. Суд 14 апреля удовлетворил иск Минюста о ликвидации фонда. Ранее, 7 февраля, "Фонд Ройзмана*" подал встречный иск к Минюсту в свердловский арбитраж, организация требовала признать недействительным акт проведенной проверки и подлежащим отмене, признать действия ведомства незаконными. Арбитражный суд региона 7 мая отклонил иск фонда. Ранее на заседании в Октябрьском райсуде озвучивалось, что фонд направлял управлению Минюста соглашение о примирении сторон – ведомство от примирения отказалось, также представитель Минюста на процессе озвучивала, что нецелевым образом фондом было израсходовано более 4 миллионов рублей. Согласно акту проверки, в деятельности организации были обнаружены нарушения. Так, местонахождение фонда не совпадает с адресом, указанным в едином госреестре юридических лиц, а из 22 заявленных в уставе целей создания организации фактически деятельность осуществлялась только по пяти направлениям. В судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, сказано, что "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия. При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, а в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не использованы по их целевому назначению". Также фонд получал средства от иностранных источников, но не отражал это официально и тратил деньги на неуставные цели, в том числе на покупку алкоголя, цветов на день рождения Ройзмана*, оплату в ресторане, следует из судебных документов. Как указано на сайте организации, "Фонд Ройзмана*" существовал с 2015 года, ноябре 2022 года Минюст России включил Ройзмана* в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.* Признан иноагентом в России

https://ria.ru/20250414/fond-2011200883.html

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происшествия, россия, евгений ройзман