https://ria.ru/20250516/sud-2017494965.html
Мужчину из Омска, 25 лет назад изнасиловавшего девушку, отправили в колонию
Мужчину из Омска, 25 лет назад изнасиловавшего девушку, отправили в колонию - РИА Новости, 16.05.2025
Мужчину из Омска, 25 лет назад изнасиловавшего девушку, отправили в колонию
Жителя Омска, который 25 лет назад изнасиловал 17-летнюю девушку, признали виновным и отправили в колонию, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:43:00+03:00
2025-05-16T20:43:00+03:00
2025-05-16T20:43:00+03:00
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ОМСК, 16 мая - РИА Новости. Жителя Омска, который 25 лет назад изнасиловал 17-летнюю девушку, признали виновным и отправили в колонию, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области. Приговор вынесли ранее дважды судимому 59-летнему мужчине, которого признали виновным в изнасиловании, совершенном в 2000 году. Преступление произошло 30 сентября 2000 года. Омич встретил на улице Карпинского в Омске незнакомую 17-летнюю девушку, насильно увел ее в безлюдное место, избил и изнасиловал. "После совершенного преступления фигурант сразу выехал за пределы Омской области и длительное время находился в розыске, однако в сентябре 2024 года был задержан и заключен под стражу. Во время следственных действий вину он признал частично, но потерпевшая уверенно опознала его, также следователями были получены другие объективные доказательства, на основании которых судом вынесен приговор", - сообщили в пресс-службе. Мужчину приговорили к трем годам колонии особого режима. В пользу изнасилованной женщины присуждено 200 тысяч рублей морального вреда.
https://ria.ru/20250516/sud-2017255428.html
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происшествия, омск, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчину из Омска, 25 лет назад изнасиловавшего девушку, отправили в колонию
В Омске вынесли приговор мужчине, 25 лет назад изнасиловавшему 17-летнюю девушку