https://ria.ru/20250516/sud-2017458011.html

Суд снизил сроки осужденным по делу о взрыве газа в доме в Новосибирске

Суд снизил сроки осужденным по делу о взрыве газа в доме в Новосибирске - РИА Новости, 16.05.2025

Суд снизил сроки осужденным по делу о взрыве газа в доме в Новосибирске

Новосибирский областной суд в пятницу на полгода уменьшил сроки наказания Евгению Кавуну и Ирине Урбах, получившим от 10 лет колонии по делу о взрыве газа в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:08:00+03:00

2025-05-16T18:08:00+03:00

2025-05-16T18:08:00+03:00

происшествия

новосибирск

россия

омская область

новосибирский областной суд

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НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Новосибирский областной суд в пятницу на полгода уменьшил сроки наказания Евгению Кавуну и Ирине Урбах, получившим от 10 лет колонии по делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске в феврале 2023 года, унесшем 15 жизней, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В конце ноября 2024 года Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил Кавуна к 10 годам и 3 месяцам колонии общего режима, а Урбах - к 10 годам колонии общего режима. Их адвокаты обжаловали приговор. "Приговор Заельцовского районного суда Новосибирска в отношении Урбах и Кавуна изменить… Считать Кавуна осужденным по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) к наказанию в виде лишения свободы на срок девять лет девять месяцев… Урбах - к наказанию в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев", - сообщила собеседница агентства. В пресс-службе пояснили, что Новосибирский областной суд освободил Кавуна и Урбах от назначенного каждому из них наказания по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Также из приговора было исключено указание о назначении наказания по совокупности совершенных преступлений. В основной части приговор суда был оставлен без изменения. По данным прокуратуры, 6 февраля 2023 года Урбах, представившись контролером "Межрегионгаз сервис", при этом не являясь работником организации, сообщила хозяйке одной из квартир пятиэтажного жилого дома о необходимости замены гибкой подводки газового оборудования. Получив согласие, Урбах пригласила Кавуна, который представился слесарем организации и произвел замену гибкой подводки газового оборудования без проверки герметичности соединений. Около 07.30 9 февраля в кухне произошла утечка газа, раздался взрыв. Произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного дома, были разрушены около 30 квартир. В результате взрыва и обрушения дома погибли 15 человек, а также причинен вред здоровью различной степени тяжести 11 лицам, уничтожено и повреждено имущество жильцов дома и близлежащих домов на сумму более 360 миллионов рублей. Дом был признан аварийным и впоследствии снесен. Двое жителей Омской области, представившиеся контролером и слесарем газовой службы и проводившие работы в доме, стали обвиняемыми по делу.

https://ria.ru/20250502/sud-2014637164.html

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