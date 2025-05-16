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Суд продлил арест гендиректору фонда капремонта на Урале - РИА Новости, 16.05.2025
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17:23 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/sud-2017443986.html
Суд продлил арест гендиректору фонда капремонта на Урале
Суд продлил арест гендиректору фонда капремонта на Урале - РИА Новости, 16.05.2025
Суд продлил арест гендиректору фонда капремонта на Урале
Суд продлил до 19 августа арест гендиректору фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области, обвиняемому в превышении... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:23:00+03:00
2025-05-16T17:23:00+03:00
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Суд продлил до 19 августа арест гендиректору фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области, обвиняемому в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. Как сообщало следствие, с 30 сентября 2024 года по 17 марта 2025 года фигурант, зная, что работы по ремонту крыши многоквартирного дома № 37 по улице Сони Кривой в Челябинске уже выполнены, поручил подчиненным сотрудникам провести аукцион на оказание услуг по ремонту крыши, установив заведомо невыполнимые требования по срокам. Тем самым он создал условия для победы в аукционе коммерческой организации, которая ранее уже выполнила эти работы. Позже он подписал документы о приемке якобы выполненных работ, в итоге на счет подрядной организации была произведена оплата на сумму более 6 миллионов рублей, отмечало следствие. Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая. "Мера пресечения обвиняемому продлена до 19 августа 2025 года", - сказала собеседница агентства. В отношении гендиректора было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), сообщало СУСК. По данным из соцсетей регоператора, гендиректором фонда является Виктор Тихоненко 1985 года рождения, занимающий эту должность с сентября 2021 года.
https://ria.ru/20250513/delo-2016615158.html
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происшествия, жкх, челябинская область, россия, челябинск
Происшествия, ЖКХ, Челябинская область, Россия, Челябинск
Суд продлил арест гендиректору фонда капремонта на Урале

Суд продлил арест гендиректору фонда капремонта Челябинской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Суд продлил до 19 августа арест гендиректору фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области, обвиняемому в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Как сообщало следствие, с 30 сентября 2024 года по 17 марта 2025 года фигурант, зная, что работы по ремонту крыши многоквартирного дома № 37 по улице Сони Кривой в Челябинске уже выполнены, поручил подчиненным сотрудникам провести аукцион на оказание услуг по ремонту крыши, установив заведомо невыполнимые требования по срокам. Тем самым он создал условия для победы в аукционе коммерческой организации, которая ранее уже выполнила эти работы. Позже он подписал документы о приемке якобы выполненных работ, в итоге на счет подрядной организации была произведена оплата на сумму более 6 миллионов рублей, отмечало следствие.
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Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая.
"Мера пресечения обвиняемому продлена до 19 августа 2025 года", - сказала собеседница агентства.
В отношении гендиректора было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), сообщало СУСК.
По данным из соцсетей регоператора, гендиректором фонда является Виктор Тихоненко 1985 года рождения, занимающий эту должность с сентября 2021 года.
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