https://ria.ru/20250516/sud-2017443986.html

Суд продлил арест гендиректору фонда капремонта на Урале

Суд продлил арест гендиректору фонда капремонта на Урале - РИА Новости, 16.05.2025

Суд продлил арест гендиректору фонда капремонта на Урале

Суд продлил до 19 августа арест гендиректору фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области, обвиняемому в превышении... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:23:00+03:00

2025-05-16T17:23:00+03:00

2025-05-16T17:23:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Суд продлил до 19 августа арест гендиректору фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области, обвиняемому в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. Как сообщало следствие, с 30 сентября 2024 года по 17 марта 2025 года фигурант, зная, что работы по ремонту крыши многоквартирного дома № 37 по улице Сони Кривой в Челябинске уже выполнены, поручил подчиненным сотрудникам провести аукцион на оказание услуг по ремонту крыши, установив заведомо невыполнимые требования по срокам. Тем самым он создал условия для победы в аукционе коммерческой организации, которая ранее уже выполнила эти работы. Позже он подписал документы о приемке якобы выполненных работ, в итоге на счет подрядной организации была произведена оплата на сумму более 6 миллионов рублей, отмечало следствие. Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая. "Мера пресечения обвиняемому продлена до 19 августа 2025 года", - сказала собеседница агентства. В отношении гендиректора было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), сообщало СУСК. По данным из соцсетей регоператора, гендиректором фонда является Виктор Тихоненко 1985 года рождения, занимающий эту должность с сентября 2021 года.

https://ria.ru/20250513/delo-2016615158.html

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челябинская область

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