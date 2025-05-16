Суд взыскал с бывшей британской "дочки" Сбербанка 14,5 миллиона долларов
Сбербанк взыскал с бывшей британской "дочки" Sberbank CIB 1,2 миллиарда рублей
Логотип Сбербанка. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в пятницу по иску Сбербанка взыскал около 14,5 миллиона долларов (около 1,2 миллиарда рублей) с его бывшей британской "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Долг возник по соглашению о прекращении и зачете обязательств от 30 июня 2022 года, которое стороны заключили в связи с расторжением договоров на рынке финансовых инструментов.
Как ранее пояснил в суде представитель истца, стороны договорились, что "дочка" Сбербанка выплатит около 14,5 миллиона долларов банку Goldman Sachs, но в итоге она этого не сделала. Тогда Сбербанк и Goldman Sachs договорились об уменьшении обязательств последнего перед российским банком на такую же сумму, и у Сбербанка возникло право требования к Sberbank CIB (UK) Limited. Суд в пятницу полностью удовлетворил исковые требования.
Всего Сбербанк в 2024 году подал четыре иска в арбитражный суд Москвы к Sberbank CIB (UK) Limited. В июне суд взыскал с ответчика около 11,9 миллиарда рублей по одному из них. В нем взыскивалась задолженность по четырем кредитным сделкам, заключенным 28 февраля 2022 года. Основной долг по первой составлял 20,8 миллиона евро, по второй – 2,35 миллиона фунтов стерлингов, по третьей – более 2,5 миллиона канадских долларов, по четвертой – более 4,9 миллиарда рублей. Суд полностью удовлетворил исковые требования.
В марте этот же суд по другому иску взыскал с Sberbank CIB (UK) Limited более 18,4 миллиона долларов, около 646 тысяч евро, более 500 тысяч фунтов стерлингов, около 59 тысяч швейцарских франков и около 31 миллиона рублей (в сумме – более 1,8 миллиарда рублей на тот момент) задолженности по соглашению об условиях ведения бизнеса от 9 января 2019 года. До этого, в феврале, суд взыскал в пользу Сбербанка около 12,5 миллиона фунтов долга "по глобальному рамочному соглашению по сделкам РЕПО версии 2000 от 22.05.2018".
Британия в марте 2022 года внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения были введены против корреспондентских счетов банка, также ему запретили клиринговые операции в фунтах; банк был отстранен от управления своим британским подразделением. После этого, в апреле, банк сообщил, что прекращает работу лондонского офиса, находится в контакте с местным регулятором, выполнит все обязательства перед клиентами. Решение принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании, поясняли в Сбербанке.
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