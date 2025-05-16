СМИ: суд закрыл дело о разделе имущества между Порошенко* и его женой
Суд закрыл производство по делу о разделе имущества между Порошенко и его женой
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко* в здании Киевского апелляционного суда
Бывший президент Украины Петр Порошенко* в здании Киевского апелляционного суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Крыжопольский суд на Украине закрыл дело о разделе имущества между экс-президентом страны Петром Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и его супругой Мариной Порошенко из-за отсутствия предмета спора, сообщает украинское издание "Общественное. Винница".
Издание "Украинские новости" 25 апреля сообщало, что супруга Порошенко* подала в суд иск о разделе имущества.
"Крыжопольский районный суд Винницкой области 16 мая принял решение о закрытии производства по делу по иску Марины Порошенко к Петру Порошенко* о разделе имущества супругов. Причина - отсутствие предмета спора", - говориться в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По словам адвоката Петра Порошенко* Ильи Новикова** (иноагент, внесен в перечень экстремистов и террористов в России) решение суда может быть обжаловано.
Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко* санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
** иноагент, внесен в перечень экстремистов и террористов в России
На Украине начали рассматривать иск Порошенко* к Зеленскому
17 апреля, 10:48