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СМИ: суд закрыл дело о разделе имущества между Порошенко* и его женой - РИА Новости, 16.05.2025
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14:31 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/sud-2017375580.html
СМИ: суд закрыл дело о разделе имущества между Порошенко* и его женой
СМИ: суд закрыл дело о разделе имущества между Порошенко* и его женой - РИА Новости, 16.05.2025
СМИ: суд закрыл дело о разделе имущества между Порошенко* и его женой
Крыжопольский суд на Украине закрыл дело о разделе имущества между экс-президентом страны Петром Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:31:00+03:00
2025-05-16T14:31:00+03:00
в мире
украина
россия
винницкая область
марина порошенко
виктор медведчук
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Крыжопольский суд на Украине закрыл дело о разделе имущества между экс-президентом страны Петром Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и его супругой Мариной Порошенко из-за отсутствия предмета спора, сообщает украинское издание "Общественное. Винница". Издание "Украинские новости" 25 апреля сообщало, что супруга Порошенко* подала в суд иск о разделе имущества. "Крыжопольский районный суд Винницкой области 16 мая принял решение о закрытии производства по делу по иску Марины Порошенко к Петру Порошенко* о разделе имущества супругов. Причина - отсутствие предмета спора", - говориться в сообщении, опубликованном на сайте издания. По словам адвоката Петра Порошенко* Ильи Новикова** (иноагент, внесен в перечень экстремистов и террористов в России) решение суда может быть обжаловано. Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко* санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму** иноагент, внесен в перечень экстремистов и террористов в России
https://ria.ru/20250429/poroshenko-2014047181.html
https://ria.ru/20250417/isk-2011758366.html
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в мире, украина, россия, винницкая область, марина порошенко, виктор медведчук, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оппозиционная платформа - за жизнь, центрэнерго, илья новиков
В мире, Украина, Россия, Винницкая область, Марина Порошенко, Виктор Медведчук, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Оппозиционная платформа - За жизнь, Центрэнерго, Илья Новиков
СМИ: суд закрыл дело о разделе имущества между Порошенко* и его женой

Суд закрыл производство по делу о разделе имущества между Порошенко и его женой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко* в здании Киевского апелляционного суда
Бывший президент Украины Петр Порошенко* в здании Киевского апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко* в здании Киевского апелляционного суда. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Крыжопольский суд на Украине закрыл дело о разделе имущества между экс-президентом страны Петром Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и его супругой Мариной Порошенко из-за отсутствия предмета спора, сообщает украинское издание "Общественное. Винница".
Издание "Украинские новости" 25 апреля сообщало, что супруга Порошенко* подала в суд иск о разделе имущества.
Бывший президент Украины Петр Порошенко*, обвиняемый в государственной измене - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
НБУ признал Порошенко* "лицом с небезупречной репутацией", заявил адвокат
29 апреля, 13:40
"Крыжопольский районный суд Винницкой области 16 мая принял решение о закрытии производства по делу по иску Марины Порошенко к Петру Порошенко* о разделе имущества супругов. Причина - отсутствие предмета спора", - говориться в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По словам адвоката Петра Порошенко* Ильи Новикова** (иноагент, внесен в перечень экстремистов и террористов в России) решение суда может быть обжаловано.
Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко* санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
** иноагент, внесен в перечень экстремистов и террористов в России
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17 апреля, 10:48
 
В миреУкраинаРоссияВинницкая областьМарина ПорошенкоВиктор МедведчукФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Оппозиционная платформа - За жизньЦентрэнергоИлья Новиков
 
 
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