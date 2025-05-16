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Суд взыскал с Euroclear Bank почти пятнадцать миллиардов рублей - РИА Новости, 16.05.2025
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14:21 16.05.2025 (обновлено: 14:24 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/sud-2017371637.html
Суд взыскал с Euroclear Bank почти пятнадцать миллиардов рублей
Суд взыскал с Euroclear Bank почти пятнадцать миллиардов рублей - РИА Новости, 16.05.2025
Суд взыскал с Euroclear Bank почти пятнадцать миллиардов рублей
Арбитражный суд Москвы по иску АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") взыскал с бельгийского Euroclear Bank почти 15... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:21:00+03:00
2025-05-16T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") взыскал с бельгийского Euroclear Bank почти 15 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В этом иске были заявлены требования о взыскании убытков в размере накопленного дохода по замороженным ответчиком из-за санкций ценным бумагам, принадлежащим клиентам истца, недополученного дохода от реинвестирования этих доходов и недополученного вознаграждения самого истца как доверительного управляющего. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. Он взыскал с ответчика около 161,5 миллиона долларов, более 19,9 миллиона евро, а также менее существенные суммы в валютах Австралии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Гонконга, Японии, Норвегии и Швеции (в общей сумме по текущему курсу – около 15 миллиардов рублей). Какие именно требования были удовлетворены, а в каких отказано, станет известно после опубликования полного текста решения суда. Арбитражный суд Москвы 25 апреля отклонил первый иск УК "Первая" к Euroclear Bank, в котором она просила взыскать с ответчика около 165 миллиардов рублей убытков в размере стоимости заблокированных ценных бумаг.Изначально УК "Первая" в исковом заявлении, поданном в июле 2023 года, потребовала взыскать с ответчика около 184,8 миллиарда рублей, но на заседании в январе 2024 года снизила размер требований до более чем 104,4 миллиарда. На тот момент убытки в размере стоимости ценных бумаг оценивались в сумму более 84 миллиардов рублей, убытки в размере накопленного дохода – в сумму около 18 миллиардов.Впоследствии сумма иска неоднократно уточнялась. В марте 2024 года суд по ходатайству ответчика разделил требования – требование о взыскании стоимости ценных бумаг было выделено в отдельное дело. В итоге оно оказалось рассмотрено раньше.На том же заседании в марте истец снова уточнил сумму иска, сообщив, что уменьшает ее на размер дохода, поступившего "по 665-му указу", и на стоимость замещенных облигаций, но увеличивает в отношении упущенной выгоды, размер которой был пересчитан после публикации Euroclear данных о сумме, заработанной им на заблокированных российских бумагах. Новый размер иска тогда не оглашался.Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
https://ria.ru/20250516/sud-2017247981.html
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экономика, коммерческая недвижимость, москва, австралия, канада
Экономика, Коммерческая недвижимость, Москва, Австралия, Канада
Суд взыскал с Euroclear Bank почти пятнадцать миллиардов рублей

Суд в Москве взыскал с бельгийского Euroclear Bank почти 15 млрд рублей

© РИА Новости / Илья Питалев Зал _судебных заседаний
Зал _судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал _судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") взыскал с бельгийского Euroclear Bank почти 15 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В этом иске были заявлены требования о взыскании убытков в размере накопленного дохода по замороженным ответчиком из-за санкций ценным бумагам, принадлежащим клиентам истца, недополученного дохода от реинвестирования этих доходов и недополученного вознаграждения самого истца как доверительного управляющего.
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Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. Он взыскал с ответчика около 161,5 миллиона долларов, более 19,9 миллиона евро, а также менее существенные суммы в валютах Австралии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Гонконга, Японии, Норвегии и Швеции (в общей сумме по текущему курсу – около 15 миллиардов рублей). Какие именно требования были удовлетворены, а в каких отказано, станет известно после опубликования полного текста решения суда.
Арбитражный суд Москвы 25 апреля отклонил первый иск УК "Первая" к Euroclear Bank, в котором она просила взыскать с ответчика около 165 миллиардов рублей убытков в размере стоимости заблокированных ценных бумаг.

Изначально УК "Первая" в исковом заявлении, поданном в июле 2023 года, потребовала взыскать с ответчика около 184,8 миллиарда рублей, но на заседании в январе 2024 года снизила размер требований до более чем 104,4 миллиарда. На тот момент убытки в размере стоимости ценных бумаг оценивались в сумму более 84 миллиардов рублей, убытки в размере накопленного дохода – в сумму около 18 миллиардов.
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Впоследствии сумма иска неоднократно уточнялась. В марте 2024 года суд по ходатайству ответчика разделил требования – требование о взыскании стоимости ценных бумаг было выделено в отдельное дело. В итоге оно оказалось рассмотрено раньше.
На том же заседании в марте истец снова уточнил сумму иска, сообщив, что уменьшает ее на размер дохода, поступившего "по 665-му указу", и на стоимость замещенных облигаций, но увеличивает в отношении упущенной выгоды, размер которой был пересчитан после публикации Euroclear данных о сумме, заработанной им на заблокированных российских бумагах. Новый размер иска тогда не оглашался.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
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