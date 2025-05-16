https://ria.ru/20250516/sud-2017261422.html

Суд отклонил иск к директору цирка Запашному

Суд отклонил иск к директору цирка Запашному - РИА Новости, 16.05.2025

Суд отклонил иск к директору цирка Запашному

Гагаринский суд Москвы отклонил иск зоозащитника Юрия Корецких о защите чести, достоинства и деловой репутации к директору Большого московского государственного РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T08:20:00+03:00

2025-05-16T08:20:00+03:00

2025-05-16T08:20:00+03:00

происшествия

эдгард запашный

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы отклонил иск зоозащитника Юрия Корецких о защите чести, достоинства и деловой репутации к директору Большого московского государственного цирка, дрессировщику Эдгарду Запашному, сообщается в картотеке инстанции. В пресс-службе Гагаринского суда ранее сообщили РИА Новости, что, согласно иску Корецких, Запашный распространил в своем Telegram-канале недостоверные и порочащие истца сведения. "Отказано в удовлетворении",- сказано в картотеке. По данным СМИ, Корецких является директором "Альянса защитников животных". Ранее производство по делу приостанавливали в связи с назначением судебной лингвистической экспертизы. В свою очередь встречный иск Запашного о защите чести и достоинства суд ранее оставил без движения в связи с процессуальными нарушениями. В иске дрессировщик указывал, что в Telegram-канале "Цирковые" распространены недостоверные и порочащие сведения, которые, по мнению истца, направлены на формирование у читателя мнения о нем "как о похотливом человеке, сексисте, аморальном чудовище".

https://ria.ru/20250515/sud-2017236894.html

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происшествия, эдгард запашный