https://ria.ru/20250516/sud-2017261422.html
Суд отклонил иск к директору цирка Запашному
Суд отклонил иск к директору цирка Запашному - РИА Новости, 16.05.2025
Суд отклонил иск к директору цирка Запашному
Гагаринский суд Москвы отклонил иск зоозащитника Юрия Корецких о защите чести, достоинства и деловой репутации к директору Большого московского государственного РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T08:20:00+03:00
2025-05-16T08:20:00+03:00
2025-05-16T08:20:00+03:00
происшествия
эдгард запашный
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы отклонил иск зоозащитника Юрия Корецких о защите чести, достоинства и деловой репутации к директору Большого московского государственного цирка, дрессировщику Эдгарду Запашному, сообщается в картотеке инстанции. В пресс-службе Гагаринского суда ранее сообщили РИА Новости, что, согласно иску Корецких, Запашный распространил в своем Telegram-канале недостоверные и порочащие истца сведения. "Отказано в удовлетворении",- сказано в картотеке. По данным СМИ, Корецких является директором "Альянса защитников животных". Ранее производство по делу приостанавливали в связи с назначением судебной лингвистической экспертизы. В свою очередь встречный иск Запашного о защите чести и достоинства суд ранее оставил без движения в связи с процессуальными нарушениями. В иске дрессировщик указывал, что в Telegram-канале "Цирковые" распространены недостоверные и порочащие сведения, которые, по мнению истца, направлены на формирование у читателя мнения о нем "как о похотливом человеке, сексисте, аморальном чудовище".
https://ria.ru/20250515/sud-2017236894.html
https://ria.ru/20250513/chubays-2016743068.html
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происшествия, эдгард запашный
Происшествия, Эдгард Запашный
Суд отклонил иск к директору цирка Запашному
Суд отклонил иск зоозащитника Корецких к директору цирка Эдгарду Запашному
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы отклонил иск зоозащитника Юрия Корецких о защите чести, достоинства и деловой репутации к директору Большого московского государственного цирка, дрессировщику Эдгарду Запашному, сообщается в картотеке инстанции.
В пресс-службе Гагаринского суда ранее сообщили РИА Новости, что, согласно иску Корецких, Запашный
распространил в своем Telegram-канале недостоверные и порочащие истца сведения.
"Отказано в удовлетворении",- сказано в картотеке.
По данным СМИ, Корецких является директором "Альянса защитников животных".
Ранее производство по делу приостанавливали в связи с назначением судебной лингвистической экспертизы.
В свою очередь встречный иск Запашного о защите чести и достоинства суд ранее оставил без движения в связи с процессуальными нарушениями. В иске дрессировщик указывал, что в Telegram-канале "Цирковые" распространены недостоверные и порочащие сведения, которые, по мнению истца, направлены на формирование у читателя мнения о нем "как о похотливом человеке, сексисте, аморальном чудовище".