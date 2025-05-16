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Сибирячку будут судить за курение в чаше Вечного огня
Сибирячку будут судить за курение в чаше Вечного огня - РИА Новости, 16.05.2025
Сибирячку будут судить за курение в чаше Вечного огня
Новосибирский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы, которая обвиняется в осквернении символов воинской славы – она... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T05:54:00+03:00
2025-05-16T05:54:00+03:00
2025-05-16T05:54:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Новосибирский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы, которая обвиняется в осквернении символов воинской славы – она прикурила сигарету от Вечного огня и легла в его чашу, сообщает в пятницу прокуратура региона. "Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы. Она обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении. По данным СУСК по Новосибирской области, вечером 19 февраля 2025 года женщина, находясь на Монументе Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны публично осквернила символ воинской славы России и оскорбила память защитников Отечества. Свои действия она сняла на телефон и выложила в своем в Telegram-канале. В прокуратуре уточнили, что обвиняемая легла в чашу с Вечным огнем и подожгла сигарету от пламени, то есть совершила действия, которыми осквернила символ воинской славы России и оскорбила память защитников Отечества. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Новосибирский областной суд.
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происшествия, россия, новосибирская область, новосибирский областной суд
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Новосибирский областной суд
Сибирячку будут судить за курение в чаше Вечного огня
Сибирячку будут судить за курение в чаше Вечного огня на Монументе Славы