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Суд взыскал ущерб с осужденного за фейки о минировании объектов - РИА Новости, 16.05.2025
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03:01 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/sud-2017247981.html
Суд взыскал ущерб с осужденного за фейки о минировании объектов
Суд взыскал ущерб с осужденного за фейки о минировании объектов - РИА Новости, 16.05.2025
Суд взыскал ущерб с осужденного за фейки о минировании объектов
Суд в Москве постановил взыскать с гражданина Израиля и Украины Якова Кесельмана, осужденного по делу об организации ложных звонков о минировании российских... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T03:01:00+03:00
2025-05-16T03:01:00+03:00
россия
израиль
украина
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Суд в Москве постановил взыскать с гражданина Израиля и Украины Якова Кесельмана, осужденного по делу об организации ложных звонков о минировании российских объектов из украинского колл-центра, ущерб отделу полиции, "скорой" и спасателям, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Летом 2024 года столичный суд приговорил к шести годам колонии гражданина Израиля и Украины Якова Кесельмана по делу об организации ложных звонков о минировании российских объектов из украинского колл-центра, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Курганов. Как пояснил собеседник агентства, колл-центр находился под контролем СБУ. Согласно документу, ложные сообщения о готовящихся взрывах повлекли за собой вынужденное использование экстренными службами средств федерального бюджета на проведение проверки поступившей информации. "В частности, понесли расходы УМВД России "Старооскольское", Белгородский ЛО МВД России на транспорте, Скорая медицинская помощь, ГУ МЧС России, что подтверждается представленными в материалы дела документами", - говорится в документе. Как пояснял РИА Новости адвокат осужденного Алексей Курганов, колл-центр находился под контролем СБУ. По его словам, в какой-то момент сотрудники СБУ заявили, что нужно переключиться с обычной работы на звонки с сообщениями о минировании. В случае отказа украинская "служба безопасности" обещала, что пострадают родственники осужденного, проживающие на Украине. Как ранее заявили в ФСБ России, в стране накрыли международную сеть мошеннических колл-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили, от деятельности колл-центров пострадали порядка 100 тысяч человек в более чем 50 странах. По данным ведомства, колл-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других. Доходы от противоправной деятельности достигали 1 миллиона долларов в день. Как отмечало ведомство, в рамках возбужденного следователями ФСБ уголовного дела правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров по статье 210 (Организация преступного сообщества), части 4 статьи 159 (Мошенничество в особо крупном размере), части 3 статьи 207 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ. Гражданин Израиля и Украины Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Давид Тодва, по данным ФСБ, в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода. Тодва объявлен в розыск.
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россия, израиль, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Израиль, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Суд взыскал ущерб с осужденного за фейки о минировании объектов

Суд взыскал ущерб с осужденного за фейки о минировании объектов Кесельмана

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Суд в Москве постановил взыскать с гражданина Израиля и Украины Якова Кесельмана, осужденного по делу об организации ложных звонков о минировании российских объектов из украинского колл-центра, ущерб отделу полиции, "скорой" и спасателям, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Летом 2024 года столичный суд приговорил к шести годам колонии гражданина Израиля и Украины Якова Кесельмана по делу об организации ложных звонков о минировании российских объектов из украинского колл-центра, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Курганов. Как пояснил собеседник агентства, колл-центр находился под контролем СБУ.
Суд - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Ростове-на-Дону осудили террористов, готовивших теракт в Бердянске
14 мая, 11:39
Согласно документу, ложные сообщения о готовящихся взрывах повлекли за собой вынужденное использование экстренными службами средств федерального бюджета на проведение проверки поступившей информации.
"В частности, понесли расходы УМВД России "Старооскольское", Белгородский ЛО МВД России на транспорте, Скорая медицинская помощь, ГУ МЧС России, что подтверждается представленными в материалы дела документами", - говорится в документе.
Как пояснял РИА Новости адвокат осужденного Алексей Курганов, колл-центр находился под контролем СБУ. По его словам, в какой-то момент сотрудники СБУ заявили, что нужно переключиться с обычной работы на звонки с сообщениями о минировании. В случае отказа украинская "служба безопасности" обещала, что пострадают родственники осужденного, проживающие на Украине.
Как ранее заявили в ФСБ России, в стране накрыли международную сеть мошеннических колл-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили, от деятельности колл-центров пострадали порядка 100 тысяч человек в более чем 50 странах.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Жителю Новосибирской области дали срок за диверсию на железной дороге
12 мая, 10:29
По данным ведомства, колл-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других. Доходы от противоправной деятельности достигали 1 миллиона долларов в день.
Как отмечало ведомство, в рамках возбужденного следователями ФСБ уголовного дела правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров по статье 210 (Организация преступного сообщества), части 4 статьи 159 (Мошенничество в особо крупном размере), части 3 статьи 207 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ.
Гражданин Израиля и Украины Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Давид Тодва, по данным ФСБ, в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода. Тодва объявлен в розыск.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Житель Ярославля получил 20 лет колонии по делу о госизмене
30 апреля, 11:39
 
РоссияИзраильУкраинаСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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