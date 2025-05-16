https://ria.ru/20250516/studenty-2017406711.html

Студенты Центрального университета встретились с Владимиром Потаниным

Студенты Центрального университета встретились с Владимиром Потаниным - РИА Новости, 16.05.2025

Студенты Центрального университета встретились с Владимиром Потаниным

Студентам Центрального университета представили главу попечительского совета вуза Владимира Потанина, во встрече также приняли участие обладатели именной... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:02:00+03:00

2025-05-16T16:02:00+03:00

2025-05-16T16:02:00+03:00

россия

владимир потанин

центральный университет (цу)

интеррос

третьяковская галерея

мгимо

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Студентам Центрального университета представили главу попечительского совета вуза Владимира Потанина, во встрече также приняли участие обладатели именной стипендии Благотворительного фонда Владимира Потанина из разных регионов страны, сообщает пресс-служба вуза. "Когда мне рассказали про идею создания Центрального университета, я оценил инновационный характер и направленность на воспитание лидеров, которые будут востребованы в изменяющейся ситуации. Поэтому я с удовольствием эту идею поддержал. И мне даже оказали честь возглавить попечительский совет... У меня есть видение, как будет дальше развиваться мир, бизнес и как будут дальше воспитываться люди. У меня есть свой взгляд и пожелания на этот счет. Поэтому на образовательные проекты вообще и новаторские в частности я с удовольствием нахожу время", - приводятся в сообщении слова Потанина на встрече. Как отметили в вузе, президент и создатель холдинговой компании "Интеррос", которой в этом году исполняется 35 лет, занимается системной благотворительностью четверть века. Потанин — один из наиболее заметных инвесторов в финтех и высокие технологии. В 2010 году он заявил о намерении передать свои капиталы на пользу общества. Развивает фонды целевого капитала в России, участвуя в создании и финансировании эндаументов Эрмитажа, Третьяковской галереи и МГИМО. Во время открытого диалога студенты задавали интересующие их вопросы о построении и ведении крупного бизнеса, благотворительности и инвестициях в технологии и образование. Потанин, в частности, отметил, что идея его Благотворительного фонда — превратить помощь людям в определенную систему. "Благотворительность — это тоже бизнес. Просто целью его является не извлечение прибыли, а решение проблем людей. Если нет потребности помочь соседу, то не будет у такого человека никогда благотворительного фонда", - пояснил он.

https://ria.ru/20250501/t-bank-2014486544.html

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Артем Смирнов

россия, владимир потанин, центральный университет (цу), интеррос, третьяковская галерея, мгимо