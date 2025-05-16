https://ria.ru/20250516/student-2017263404.html

В Китае установили мировой рекорд по скорости микродрона

В Китае установили мировой рекорд по скорости микродрона - РИА Новости, 16.05.2025

В Китае установили мировой рекорд по скорости микродрона

Студент из Китая в марте разогнал микродрон, распечатанный на 3D-принтере, до рекордных 340 километров в час, пишет издание South China Morning Post. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T08:49:00+03:00

2025-05-16T08:49:00+03:00

2025-05-16T10:43:00+03:00

в мире

технологии

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017288628_0:73:726:481_1920x0_80_0_0_1f68ea3f7a4513c7a3ccf3d8e182de55.jpg

ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Студент из Китая в марте разогнал микродрон, распечатанный на 3D-принтере, до рекордных 340 километров в час, пишет издание South China Morning Post. Мировой рекорд был установлен студентом из Китая Сюй Яном в конце марта. Дрон, разработанный молодым инженером-любителем, состоит из легкой рамы из углеродного волокна, сверхтонкого корпуса толщиной 0,4 миллиметра, напечатанного на 3D-принтере, и оснащен высокоскоростными пропеллерами. "Микродрон Prowess, весящий менее 250 граммов, развил скорость 340,78 километра в час, установив мировой рекорд для дистанционно управляемых микродрон-квадрокоптеров", - пишет газета. Предыдущий рекорд также принадлежал Сюй Яну, в октябре прошлого года ему удалось разогнать микродрон до 244 километров в час. По словам издания, Сюй Ян заявил о том, что продолжит совершенствовать двигатель и пропеллер, чтобы еще больше увеличить скорость дрона.

https://ria.ru/20250506/kitaj-2015341362.html

https://ria.ru/20250513/mask-2016600052.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, китай