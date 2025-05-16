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В Китае установили мировой рекорд по скорости микродрона
В Китае установили мировой рекорд по скорости микродрона - РИА Новости, 16.05.2025
В Китае установили мировой рекорд по скорости микродрона
Студент из Китая в марте разогнал микродрон, распечатанный на 3D-принтере, до рекордных 340 километров в час, пишет издание South China Morning Post. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T08:49:00+03:00
2025-05-16T08:49:00+03:00
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Студент из Китая в марте разогнал микродрон, распечатанный на 3D-принтере, до рекордных 340 километров в час, пишет издание South China Morning Post. Мировой рекорд был установлен студентом из Китая Сюй Яном в конце марта. Дрон, разработанный молодым инженером-любителем, состоит из легкой рамы из углеродного волокна, сверхтонкого корпуса толщиной 0,4 миллиметра, напечатанного на 3D-принтере, и оснащен высокоскоростными пропеллерами. "Микродрон Prowess, весящий менее 250 граммов, развил скорость 340,78 километра в час, установив мировой рекорд для дистанционно управляемых микродрон-квадрокоптеров", - пишет газета. Предыдущий рекорд также принадлежал Сюй Яну, в октябре прошлого года ему удалось разогнать микродрон до 244 километров в час. По словам издания, Сюй Ян заявил о том, что продолжит совершенствовать двигатель и пропеллер, чтобы еще больше увеличить скорость дрона.
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в мире, технологии, китай
В мире, Технологии, Китай
В Китае установили мировой рекорд по скорости микродрона
Студент из Китая в марте разогнал микродрон до рекордных 340 километров в час
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Студент из Китая в марте разогнал микродрон, распечатанный на 3D-принтере, до рекордных 340 километров в час, пишет издание South China Morning Post.
Мировой рекорд был установлен студентом из Китая
Сюй Яном в конце марта. Дрон, разработанный молодым инженером-любителем, состоит из легкой рамы из углеродного волокна, сверхтонкого корпуса толщиной 0,4 миллиметра, напечатанного на 3D-принтере, и оснащен высокоскоростными пропеллерами.
"Микродрон Prowess, весящий менее 250 граммов, развил скорость 340,78 километра в час, установив мировой рекорд для дистанционно управляемых микродрон-квадрокоптеров", - пишет газета.
Предыдущий рекорд также принадлежал Сюй Яну, в октябре прошлого года ему удалось разогнать микродрон до 244 километров в час.
По словам издания, Сюй Ян заявил о том, что продолжит совершенствовать двигатель и пропеллер, чтобы еще больше увеличить скорость дрона.