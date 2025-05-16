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Украинца, обвиняемого в поджоге дома Стармера, заключили под стражу - РИА Новости, 16.05.2025
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15:13 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/starmer-2017388654.html
Украинца, обвиняемого в поджоге дома Стармера, заключили под стражу
Украинца, обвиняемого в поджоге дома Стармера, заключили под стражу - РИА Новости, 16.05.2025
Украинца, обвиняемого в поджоге дома Стармера, заключили под стражу
Гражданину Украины Роману Лавриновичу, обвиняемому в поджоге дома британского премьер-министра Кира Стармера, суд избрал меру пресечения в виде заключения под... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:13:00+03:00
2025-05-16T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Гражданину Украины Роману Лавриновичу, обвиняемому в поджоге дома британского премьер-министра Кира Стармера, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает агентство Press Association. Лавринович предстал в пятницу перед Вестминстерским магистратским судом, где с помощью переводчика подтвердил свое имя, дату рождения и адрес проживания, после чего прокурор зачитала обвинения в трех поджогах, связанных с собственностью Стармера, и отметила, что на данный момент причины поступка обвиняемого неясны. Судья отправил Лавриновича под стражу и назначил начало судебного разбирательства на 6 июня в Лондонском уголовном суде Олд-Бейли. Пожар в доме британского премьера произошел в понедельник. В результате была повреждена входная дверь здания. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает свой дом в аренду. Лавринович был задержан по подозрению в поджоге рано утром 13 мая. Два других инкриминируемых ему поджога также связаны с недвижимостью Стармера.
https://ria.ru/20250218/slovakiya-2000164986.html
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в мире, украина, лондон, кир стармер, великобритания
В мире, Украина, Лондон, Кир Стармер, Великобритания
Украинца, обвиняемого в поджоге дома Стармера, заключили под стражу

Суд в Лондоне заключил под стражу обвиняемого в поджоге дома Стармера украинца

© Фото : Страница Романа Лавриновича в соцсетиРоман Лавринович
Роман Лавринович - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Страница Романа Лавриновича в соцсети
Роман Лавринович. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Гражданину Украины Роману Лавриновичу, обвиняемому в поджоге дома британского премьер-министра Кира Стармера, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает агентство Press Association.
Лавринович предстал в пятницу перед Вестминстерским магистратским судом, где с помощью переводчика подтвердил свое имя, дату рождения и адрес проживания, после чего прокурор зачитала обвинения в трех поджогах, связанных с собственностью Стармера, и отметила, что на данный момент причины поступка обвиняемого неясны.
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Судья отправил Лавриновича под стражу и назначил начало судебного разбирательства на 6 июня в Лондонском уголовном суде Олд-Бейли.
Пожар в доме британского премьера произошел в понедельник. В результате была повреждена входная дверь здания. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает свой дом в аренду. Лавринович был задержан по подозрению в поджоге рано утром 13 мая. Два других инкриминируемых ему поджога также связаны с недвижимостью Стармера.
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