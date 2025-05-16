https://ria.ru/20250516/stambul-2017503219.html

Экономист оценил перспективы переговоров России и Украины

Экономист оценил перспективы переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025

Экономист оценил перспективы переговоров России и Украины

Перспективы и динамика мирных переговоров между Россией и Украиной в значительной степени будут определяться ситуацией на линии боевого соприкосновения, где у... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T21:36:00+03:00

2025-05-16T21:36:00+03:00

2025-05-16T21:36:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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ТАШКЕНТ, 16 мая - РИА Новости. Перспективы и динамика мирных переговоров между Россией и Украиной в значительной степени будут определяться ситуацией на линии боевого соприкосновения, где у руководства в Киеве нет успехов, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев. "Если говорить в целом, исход этих переговоров и их динамика будут зависеть от того, что происходит на поле боя, на линии боевого соприкосновения, от тех результатов или их отсутствия для той или другой стороны", - сказал агентству Эргашев, комментируя российско-украинские переговоры в Стамбуле в пятницу. По мнению эксперта, если сторонам не удастся оперативно достичь договоренностей, способных остановить боевые действия, ситуация будет развиваться не в пользу киевского режима. "Динамика боевых действий за последние месяцы показывает, что больших успехов украинской стороне на поле боя не светит, а это значит, что переговорные позиции Украины будут только ухудшаться. До какого времени это будет продолжаться - пока неясно", - отметил Эргашев. По словам директора ташкентского центра, многое будет зависеть от того, когда Украина и ее западные союзники осознают, что обстановка на фронте складывается не в их пользу. "Киеву нужно договариваться и соглашаться на те условия, которые сейчас выдвигаются, потому что, как представляется, условия через месяц или два будут гораздо хуже для Украины", - добавил эксперт. Эргашев подчеркнул, что главным итогом переговоров в Стамбуле стало "осознание готовности сторон к диалогу". "Позиции сторон серьезно расходятся, во многом они диаметрально противоположны. Надеяться на оперативный консенсус не приходится. Это будут долгие и трудные переговоры, исходя как из заявленных позиций, так и из общего настроя сторон", - уточнил директор ташкентского Центра исследовательских инициатив. По мнению эксперта, определенным позитивом можно считать хотя бы предварительную договоренность о взаимном обмене пленными. "Посмотрим, что из этого получится", - заключил Эргашев. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017502746.html

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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025