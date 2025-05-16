Норвегия положительно оценила переговоры России и Украины в Стамбуле
Премьер Норвегии Стёре назвал проведение переговоров в Стамбуле правильным
Йонас Гар Стёре. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Власти Норвегии положительно оценили прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры, назвав факт их проведения правильным и важным.
"То, что они (российская и украинская стороны - ред.) договорились об обмене пленных, мне кажется положительным, и то, что украинские и российские представители провели встречу, мне кажется положительным", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, его слова приводит телерадиокомпания NRK.
При этом он подчеркнул, что для серьезных переговоров необходимо перемирие.
"Это правильно и важно. В какой-то момент те, кто ведет войну, должны встретиться", - заявил NRK глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>