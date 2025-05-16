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Норвегия положительно оценила переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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20:48 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/stambul-2017496233.html
Норвегия положительно оценила переговоры России и Украины в Стамбуле
Норвегия положительно оценила переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Норвегия положительно оценила переговоры России и Украины в Стамбуле
Власти Норвегии положительно оценили прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры, назвав факт их проведения правильным и важным. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:48:00+03:00
2025-05-16T20:48:00+03:00
в мире
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украина
стамбул
владимир мединский
эспен барт эйде
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Власти Норвегии положительно оценили прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры, назвав факт их проведения правильным и важным. "То, что они (российская и украинская стороны - ред.) договорились об обмене пленных, мне кажется положительным, и то, что украинские и российские представители провели встречу, мне кажется положительным", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, его слова приводит телерадиокомпания NRK. При этом он подчеркнул, что для серьезных переговоров необходимо перемирие. "Это правильно и важно. В какой-то момент те, кто ведет войну, должны встретиться", - заявил NRK глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017461696.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, эспен барт эйде, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Эспен Барт Эйде, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Норвегия положительно оценила переговоры России и Украины в Стамбуле

Премьер Норвегии Стёре назвал проведение переговоров в Стамбуле правильным

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЙонас Гар Стёре
Йонас Гар Стёре - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Йонас Гар Стёре. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Власти Норвегии положительно оценили прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры, назвав факт их проведения правильным и важным.
"То, что они (российская и украинская стороны - ред.) договорились об обмене пленных, мне кажется положительным, и то, что украинские и российские представители провели встречу, мне кажется положительным", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, его слова приводит телерадиокомпания NRK.
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
16 мая, 19:17
При этом он подчеркнул, что для серьезных переговоров необходимо перемирие.
"Это правильно и важно. В какой-то момент те, кто ведет войну, должны встретиться", - заявил NRK глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
ООН не просили о помощи на переговорах в Стамбуле, заявили в организации
16 мая, 20:16
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийЭспен Барт ЭйдеВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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