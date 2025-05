Переговоры в Стамбуле стали победой для Путина, пишут СМИ

https://ria.ru/20250516/stambul-2017493318.html

Внимание мировых СМИ приковано к итогам важнейших, по мнению прессы, переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, медиа разделились во мнении о том,... РИА Новости, 16.05.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780599426_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9f6ab5b57813972dc9f4ee5149cf32cc.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Внимание мировых СМИ приковано к итогам важнейших, по мнению прессы, переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, медиа разделились во мнении о том, достигли ли переговорщики прогресса, однако признают, что сам факт состоявшейся встречи является победой для президента России Владимира Путина и шагом к миру. Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле спустя почти два часа в 15.20 мск. Испанская газета Mundo напоминает, что переговорам предшествовала "неделя неопределенности" относительно участников делегаций на переговорах в Турции. "Важнейшие переговоры завершились спустя два бурных дня, которые заставили усомниться в том, состоится ли вообще встреча", - пишет британская газета Independent. "Спустя несколько дней замешательств и театральных сцен прямые переговоры между украинскими и российскими переговорщиками прошли в пятницу в Стамбуле", - утверждает американская New York Times. Тем не менее британская Guardian считает, что прошедшая встреча "является символичной победой Путина". Аналогичный прогноз делала американская New York Times, отмечая, что, хотя эти переговоры могли и не принести значительных результатов, но сама встреча – "это победа российского президента Владимира Путина". "Россия и Украина все же о чем-то договорились. Позитивный исход мирных переговоров состоял в том, что Россия и Украина договорились об обмене военнопленными", - подчеркивает британское издание Sun. Guardian напоминает, что, если этот обмен военнопленными состоится, он станет самым крупным за три года. Норвежская газета Aftenposten подчеркивает, что "обмен пленными - это мера, используемая в военной дипломатии для создания доверия". New York Times выразила мнение о том, что "несколько дней показухи и маневрирования" перед переговорами "обвели Зеленского вокруг пальца", который посетил лишь Анкару, и в итоге не поехал в Стамбул. Как отмечает Guardian, в последние недели Зеленский "лавировал", пытаясь выставить себя в лучшем свете перед (президентом США Дональдом – ред.) Трампом. "Однако последние высказывания Трампа... подчеркнули провал (попыток - ред.) Зеленского повлиять на ход мысли президента США", – резюмирует издание. Британская газета Financial Times напоминает, что Украина и Россия проводят переговоры впервые за три года, однако утверждает, что "ожидания прогресса остаются низкими, поскольку Киев и Москва по-прежнему далеки друг от друга по ключевым условиям" завершения конфликта. Похожую мысль озвучивает японский телеканал NHK, подчеркивающий сложность переговоров из-за большого разрыва в позициях двух сторон. Американский портал Axios же по итогам переговоров сообщил, что "Россия и Украина разошлись во мнениях по вопросу прекращения огня". Washington Post аналогично пишет, что заключение договоренности только по вопросу обмена военнопленными – это знак того, что "две стороны остаются очень далеки от завершения конфликта". "Путь к миру все еще кажется долгим", - посчитала французская Parisien. "Все указывает на то, что переговоры не привели к какому-либо прорыву или сближению позиций, представленных обеими сторонами", - пишет польское издание Rzeczpospolita. Испанская газета Confidencial утверждает, что встреча завершилась якобы "без заметных успехов". Американский журнал Newsweek также подчеркивает, что первые реакции после завершения переговоров между Россией и Украиной свидетельствуют о том, что "прогресса достигнуто не было или он был незначительным". Портал Axios при этом посчитал, что договоренность об обмене военнопленными стала прогрессом, однако другого "значительного прогресса" пока достигнуто не было. При этом британская газета Daily Mail утверждает, что "сам факт того, что встреча вообще происходила, был признаком подвижек". "Переговоры между Россией и Украиной - это небольшой шаг к миру, но "зияющая пропасть" (между странами - ред.) осталась", - с таким заголовком вышел аналитический материал британского телеканала Sky News, который называет прошедшие переговоры "шагом в верном направлении". Британская Telegraph считает, что наиболее очевидным вопросом в конце переговоров, которому не предается должного внимания, является то, как отреагирует президент США Дональд Трамп - в пользу Москвы или Киева. Как считает издание, европейские лидеры "хотели заставить поверить, что он на их стороне", однако при этом отказались комментировать последующие вопросы. По мнению датской газеты Berlingske, Трамп "колеблется, поскольку по-прежнему ждет встречи с Путиным". Washington Post считает, что отсутствие Трампа на переговорах в Турции, который при этом выражал желание встретиться с президентом РФ, якобы "ослабило переговоры в Стамбуле". "На прямых мирных переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, состоявшихся впервые за три года, не было человека, чье присутствие могло бы оказать решающее влияние на встречу - президента США Дональда Трампа", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau. New York Times ожидает, что "в Киеве, вероятно, будут сердиться", из-за новых предположений администрации Трампа о том, что решение конфликта может быть найдено только путем личной встречи лидеров США и России. Indian Express расценила как важный дипломатический шаг заявление Трампа о том, что он "может" позвонить Путину для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Французская газета Figaro называет переговоры между Москвой и Западом "неуверенными и хаотичными", однако обращает внимание читателей на то, что российская армия в течение последней недели "снова продвигалась на нескольких участках фронта". Агентство Блумберг отмечает, что переговоры состоялись на фоне скептицизма США и Европы о перспективах мирного соглашения для завершения конфликта. При этом агентство признало, что уровень российский делегации в Стамбуле можно объяснить тем, что российская армия удерживает устойчивый темп на фронте, в то время как у Украины заканчивается оружие и личный состав. Иностранные СМИ также обратили особое внимание на внешний вид собравшихся переговорщиков. "Кадры со встречи во дворце Долмабахче были наглядными: ряд российских делегатов в темных костюмах и напротив них украинцы, одетые в их фирменную зеленую военную униформу с камуфляжным рисунком" – пишет Guardian. Washington Post также подчеркивает, что половина украинской делегации была в камуфляже, пока напротив них сидели россияне в костюмах.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

