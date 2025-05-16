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Экс-глава МИД Перу оценил переговоры России и Украины

Экс-глава МИД Перу оценил переговоры России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025

Экс-глава МИД Перу оценил переговоры России и Украины

Прямые переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся в Стамбуле впервые за три года, срывают западные интриги, направленные на затягивание конфликта, заявил РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T20:19:00+03:00

2025-05-16T20:19:00+03:00

2025-05-16T20:19:00+03:00

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владимир мединский

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владимир путин

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОНТЕВИДЕО, 16 мая - РИА Новости. Прямые переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся в Стамбуле впервые за три года, срывают западные интриги, направленные на затягивание конфликта, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Перу Эктор Бехар. "Эти контакты действительно бесценны. Мир хочет мира. Я считаю, что с началом этих переговоров срываются интриги Великобритании и Европейского союза, стремившихся к войне", - сказал Бехар. Бывший глава внешнеполитического ведомства в правительстве Педро Кастильо (2021–2022 гг.) особо отметил достигнутую в Стамбуле договорённость об обмене пленными между Киевом и Москвой по формуле "1000 на 1000", которая стала одним из первых конкретных результатов встречи. "Это, на мой взгляд, очень положительно. Всё, что способствует миру, — сейчас необходимо и незаменимо", - добавил дипломат. По мнению собеседника агентства, переговорный процесс не обойдётся без трудностей, поскольку "могущественные силы мира, выступающие за войну, ведут крайне активные манёвры". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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