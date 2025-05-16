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Экс-глава МИД Перу оценил переговоры России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
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20:19 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/stambul-2017491237.html
Экс-глава МИД Перу оценил переговоры России и Украины
Экс-глава МИД Перу оценил переговоры России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
Экс-глава МИД Перу оценил переговоры России и Украины
Прямые переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся в Стамбуле впервые за три года, срывают западные интриги, направленные на затягивание конфликта, заявил РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:19:00+03:00
2025-05-16T20:19:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
владимир мединский
педро кастильо
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОНТЕВИДЕО, 16 мая - РИА Новости. Прямые переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся в Стамбуле впервые за три года, срывают западные интриги, направленные на затягивание конфликта, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Перу Эктор Бехар. "Эти контакты действительно бесценны. Мир хочет мира. Я считаю, что с началом этих переговоров срываются интриги Великобритании и Европейского союза, стремившихся к войне", - сказал Бехар. Бывший глава внешнеполитического ведомства в правительстве Педро Кастильо (2021–2022 гг.) особо отметил достигнутую в Стамбуле договорённость об обмене пленными между Киевом и Москвой по формуле "1000 на 1000", которая стала одним из первых конкретных результатов встречи. "Это, на мой взгляд, очень положительно. Всё, что способствует миру, — сейчас необходимо и незаменимо", - добавил дипломат. По мнению собеседника агентства, переговорный процесс не обойдётся без трудностей, поскольку "могущественные силы мира, выступающие за войну, ведут крайне активные манёвры". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017461696.html
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017470839.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, педро кастильо, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Педро Кастильо, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Экс-глава МИД Перу оценил переговоры России и Украины

Экс-глава МИД Перу Бехар: переговоры России и Украины срывают интриги Запада

© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool | Перейти в медиабанкПеред началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool
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Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 16 мая - РИА Новости. Прямые переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся в Стамбуле впервые за три года, срывают западные интриги, направленные на затягивание конфликта, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Перу Эктор Бехар.
"Эти контакты действительно бесценны. Мир хочет мира. Я считаю, что с началом этих переговоров срываются интриги Великобритании и Европейского союза, стремившихся к войне", - сказал Бехар.
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
16 мая, 19:17
Бывший глава внешнеполитического ведомства в правительстве Педро Кастильо (2021–2022 гг.) особо отметил достигнутую в Стамбуле договорённость об обмене пленными между Киевом и Москвой по формуле "1000 на 1000", которая стала одним из первых конкретных результатов встречи.
"Это, на мой взгляд, очень положительно. Всё, что способствует миру, — сейчас необходимо и незаменимо", - добавил дипломат.
По мнению собеседника агентства, переговорный процесс не обойдётся без трудностей, поскольку "могущественные силы мира, выступающие за войну, ведут крайне активные манёвры".
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Украина проинформировала США о результатах переговоров в Стамбуле
16 мая, 18:44
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийПедро КастильоВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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