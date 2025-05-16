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Член украинской делегации рассказал о работе над списками на обмен

Член украинской делегации рассказал о работе над списками на обмен - РИА Новости, 16.05.2025

Член украинской делегации рассказал о работе над списками на обмен

Член украинской делегации на переговорах с РФ в Турции заместитель руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что уже... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:42:00+03:00

2025-05-16T18:42:00+03:00

2025-05-16T19:02:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах с РФ в Турции заместитель руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что уже в пятницу стороны начнут работу над списками военнопленных в рамках заявленного обмена в формате "1000 на 1000".Ранее в пятницу помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной."Российская сторона согласилась совершить обмен одной тысячи человек. В ближайшее время, начиная уже с сегодняшнего дня мы обработаем списки тех лиц, которые вернутся на родину", - заявил Скибицкий в ходе общения с прессой по итогам переговоров в Стамбуле.Как подчеркнул Скибицкий, у Киева есть положительный опыт работы с Москвой в вопросах обмена пленными.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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